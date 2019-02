Un incontro per presentare i lavori di restyling alla pavimentazione alla zona intorno alla Madonna dello Stellario

sabato, 9 febbraio 2019, 12:26

Un incontro, per presentare i lavori di restyling alla pavimentazione alla zona intorno alla Madonna dello Stellario. Ma anche per raccogliere indicazioni sulle tante opere di manutenzione, che ancora restano da completare nella zona est del Centro storico.



Ad organizzarlo sono i tre consiglieri di maggioranza Daniele Bianucci, Renato Bonturi e Teresa Leone.



L'appuntamento è per lunedì prossimo, 11 febbraio, alle ore 16, nella sede dell'Arci, in via Santa Gemma Galgani 79.



"Da mesi portiamo avanti un percorso di ascolto e partecipazione coi cittadini della zona est della Città- spiegano i consiglieri Bianucci, Bonturi e Leone - La risistemazione della pavimentazione dell'area intorno alla Madonna dello Stellario è stata, da tutti, indicata come una delle priorità. Adesso occorre andare avanti, per migliorare sempre di più la qualità delle vita di una delle aree sicuramente più belle e preziose della nostra Città".



L'incontro è aperto a tutti i cittadini.