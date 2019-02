Un'importante iniziativa dell'ANMIC per adeguare assegni e pensioni di invalidità alle pensioni e al reddito di cittadinanza

lunedì, 11 febbraio 2019, 17:26

Nei giorni scorsi il Presidente Nazionale dell'ANMIC, Nazaro Pagano, è stato ricevuto in Senato per un'audizione presso la XI commissione lavoro e affari sociali. Nel corso dell'incontro Pagano ha sottolineato come il testo attuale sul reddito di cittadinanza dimentichi i disabili. Ha quindi presentato alla commissione alcuni emendamenti volti a garantire un reale aumento delle pensioni di invalidità, nonché a favorire l'avvio al lavoro e la partecipazione a progetti di formazione e inclusione dei soggetti con disabilità. Pagano ha inoltre ricordato come sia ancora giacente in parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall'ANMIC, che ha raccolto ben trecentomila firme e non è stata ancora discussa a distanza di ben dieci anni. Le esigenze di bilancio, ha proseguito Pagano, non può essere un arido rapporto tra entrate e uscite, ma deve essere in primo luogo tutelati i diritti fondamentali dei cittadini e in modo particolare dei soggetti svantaggiati, così come recita la nostra Costituzione. Per maggiori e più dirette informazioni si invitano tutti i soggetti interessati, a mettersi in contatto con la sede provinciale dell'ANMIC, via Galli Tassi 69, a Lucca, tel 0583/316068.