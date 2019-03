8 marzo, le iniziative con la Cgil in Toscana. Angelini: "La differenza di genere sia un valore"

giovedì, 7 marzo 2019, 12:50

Inaugurazioni di panchine rosse, dibattiti, convegni, manifestazioni, arte, musica, spettacolo: sono tantissime le iniziative che Cgil e Spi Cgil organizzano o a cui partecipano in tutta la Toscana domani venerdì 8 marzo, Festa della donna (clicca QUI per vedere l'elenco delle iniziative provincia per provincia).



Dice la segretaria generale della Cgil Toscana Dalida Angelini (che domattina sarà all'inaugurazione di una panchina rossa a Lucca, e nel pomeriggio a una iniziativa a Pistoia su donne e Resistenza): "In parti del nostro Paese stiamo assistendo ad una regressione culturale che vorrebbe far ritornare la donna nel chiuso dell'ambiente famigliare. Le differenze retributive sul lavoro e i percorsi di carriera negati sono ancora lì a discriminare le donne sui luoghi di lavoro. Non si ferma la piaga delle violenze di genere, dei femminicidi, delle molestie. Essere donna resta difficile ma bellissimo: domani sarà una importante giornata di festa e di riflessione, in cui le donne faranno sentire la propria voce in tutta la Toscana. Dopo anni di conquiste sociali, ora c'è chi vuole rimettere in discussione i diritti raggiunti: è tempo di invertire la tendenza e di ricostruire una cultura nuova, partendo dalla scuola, che faccia della differenza di genere non un punto debole ma un valore di tutta la società".