8 marzo: Lucca e la Piana firmano il protocollo di intesa contro la violenza di genere

Altre notizie brevi

giovedì, 7 marzo 2019, 17:01

“A parte fare l'opinionista su tutto quello che fa il sindaco Luca Menesini, il candidato Salvadore Bartolomei come la pensa sugli assi viari? Ritiene che l'opera vada fatta così come presentata da Anas con qualche piccolo miglioramento, oppure come noi pensa che il progetto necessiti di modifiche? Perché ecco, per...

giovedì, 7 marzo 2019, 16:48

Venerdì alle ore 21,15 al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” la Compagnia Le Formiche va in scena con “Incontro al sole” liberamente ispirato al romanzo “L’ultimo giorno di sole” di Giorgio Faletti.

giovedì, 7 marzo 2019, 16:47

“Il Polo Tecnologico Lucchese rappresenta un motore di sviluppo per tutto il territorio – dichiarano gli assessori all'innovazione Gabriele Bove e allo sviluppo economico Valentina Mercanti. - L'iniziativa della Camera di Commercio di far collaborare questa realtà con le altre risorse della città e con il mondo della scuola è...

giovedì, 7 marzo 2019, 15:40

"Con uno scatto di hybris, non pago di aver commesso una gaffe istituzionale di grandi proporzioni, avendo snobbato l'incontro sugli assi viari, Menesini litiga finanche col suo partito e ora che fa? Rimasto da solo cerca alleati fra i sindaci della provincia e fa, di corsa, perché le elezioni si...

giovedì, 7 marzo 2019, 15:24

Il Consiglio comunale ha approvato, senza i voti del centrodestra, la mozione per attrezzature e strumenti riabilitativi al Campi di Marte, comprese palestre e la piscina terapeutica, proposta dall'associazione "Vengo anch'io" Astrolabio. Per il consigliere di CasaPound, che ha votato la mozione della maggioranza, un passo avanti verso le esigenze...

giovedì, 7 marzo 2019, 12:50

Inaugurazioni di panchine rosse, dibattiti, convegni, manifestazioni, arte, musica, spettacolo: sono tantissime le iniziative che Cgil e Spi Cgil organizzano o a cui partecipano in tutta la Toscana domani venerdì 8 marzo, Festa della donna (clicca QUI per vedere l'elenco delle iniziative provincia per provincia).Dice la segretaria generale della Cgil...

giovedì, 7 marzo 2019, 11:31

Promuovere la cultura imprenditoriale e il lavoro autonomo dei giovani, il miglioramento delle abilità e delle competenze dei giovani imprenditori e valorizzare il potenziale delle zone rurali attraverso modelli di imprenditoria innovativa volti alla sostenibilità e alla conservazione delle risorse locali.

giovedì, 7 marzo 2019, 10:51

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Pd del Centro Storico, interviene in merito alle primarie del Partito Democratico."Domenica 3 marzo - esordisce - 2 mila 870 cittadini del comune di Lucca hanno, con il loro voto, contribuito a determinare consapevolmente la nuova leadership del PD.

giovedì, 7 marzo 2019, 10:12

La Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca inaugura la stagione 2019 con la mostra "L’artista bambino - Infanzia e primitivismi nell’arte italiana del primo Novecento" a Lucca, presso il Complesso monumentale di San Micheletto, dal 17 marzo al 2 giugno.

giovedì, 7 marzo 2019, 00:16

Il consiglio comunale di Lucca ha dedicato un momento di raccoglimento alla memoria di Maria Pia Bertolucci, recentemente scomparsa."È un momento doveroso per una persona che ha cercato di rendere migliore la nostra comunità" ha detto il sindaco Alessando Tambellini.