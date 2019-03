A Villa Bottini il Gran Capodanno Toscano A.D.

martedì, 19 marzo 2019, 11:40

L’Associazione Brunier quest’anno ha voluto festeggiare per la prima volta a Lucca il Capodanno Toscano (già molto sentito in altre città della regione).



Il 1749 è stato l’ultimo anno in cui il capodanno si è festeggiato in questa data; dal 1750 infatti, la data dei festeggiamenti è stata spostata a quella che ancora oggi tutti conosciamo, l’1 gennaio.



L’evento si terrà il 24 marzo 2019 e si aprirà con un corteo storico che partirà alle ore 17:00 da Piazza San Michele per arrivare alle ore 18:00 a Villa Bottini dove si svolgeranno i festeggiamenti veri e propri con danze, musiche , giochi e un ricco banchetto.



Alla festa, ad ingresso libero, potranno accedere al massimo 80 invitati ( fissato il limite a questo numero per ragioni di sicurezza e salvaguardia di Villa Bottini).



Villa Bottini è una location di grande prestigio che si presta assai bene per l’occasione, poiché si tratta di una villa ma in pieno centro cittadino. Ogni ospite, oltre a presentare l’invito, avrà l’obbligo di indossare un costume a sua scelta purché delle epoche che vanno dal Medioevo sino alla metà del 1700 (non solo europei ma anche orientali ed esotici); ogni invitato sarà protagonista insieme alle maschere rappresentanti dei personaggi di spicco della nobiltà lucchese e non dell’epoca.



La Villa sarà suddivisa in varie sale, ognuna con un suo tema; il salone delle feste, la sala degli innamorati, quella dei giochi e per finire quella della musica, musica eseguita naturalmente con strumenti d’epoca suonati dai professori del Liceo Musicale di Lucca.



Vi sentirete protagonisti della Repubblica Lucchese guidata dal Gonfaloniere in carica nel bimestre 1 marzo – 30 aprile 1749 Marchese Andrea Sbarra, insieme ai signori di Lucca Buonvisi, Bottini, Mansi, Mazzarosa, Bernardini e molti altri; il team organizzatore vi farà letteralmente fare un salto nel passato, proponendovi non una semplice festa in maschera, ma realizzando una vera rievocazione storica.



Gli inviti devono essere ritirati presso Informazione Turistica Metro SRL – Porta Sant’Anna – Piazzale Verdi, tel 0583.583150. per info 347.8144579 – 331.5231392