Ad Artè si proietta "L'Isola dei Cani"

Altre notizie brevi

sabato, 16 marzo 2019, 19:56

Parte il progetto "I Fossi dell'arte". Il primo evento fissato in calendario è per sabato 20 aprile dalle 16,30 alle 21,30, lungo il tratto di via del Fosso, zona Madonna dello Stellario, dal n.129 al 177.

sabato, 16 marzo 2019, 15:25

Ufficializzati, dalla commissione elettorale, i nomi dei candidati della lista 'Insieme per il territorio', in lizza per le elezioni al Consorzio di Bonifica Toscana Nord. "Una lista civica - sottolineano i promotori - 'nata dalla volontà congiunta di cittadini e imprenditori per proporre un'alternativa alla guida del Consorzio, un'alternativa che...

sabato, 16 marzo 2019, 15:21

Martedì 19 marzo alle 21:15, nuovo appuntamento per il Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “Puccinelli”, presso la sede in via Urbiciani, 380 a S. Concordio Lucca si terrà l'incontro sul tema "Conoscere la flora esotica: le aliene invasive presenti sul nostro territorio": relatrice la dott.ssa Alessandra Sani, naturalista ed esperta...

sabato, 16 marzo 2019, 11:58

Si terrà domani (17 marzo) dalle 9 alle 18 il tradizionale e ormai consolidato mercatino di Soffitte in Piazza, gli oltre 80 banchi li potete trovare a Lammari sul Viale Europa - parcheggio Bar Masini.

venerdì, 15 marzo 2019, 17:02

La direzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest e tutti i colleghi si uniscono al cordoglio per la scomparsa del dottor Antonio Carlini, dal 1993 apprezzato medico della Nefrologia e Dialisi dell’ospedale di Lucca.

venerdì, 15 marzo 2019, 16:40

CasaPound interviene sulla chiusura dell'Archivio fotografico lucchese, e sul mancato avviso lamentato dalle lavoratrici della cooperativa che lo gestisce.

venerdì, 15 marzo 2019, 16:36

In tanti hanno partecipato ieri (giovedì) all'inaugurazione del defibrillatore semi-automatico installato in via delle Ville a San Colombano, all'esterno dell'edificio di BCAssicura, davanti alla chiesa parrocchiale. Erano presenti alla cerimonia, oltre ai cittadini, il sindaco Luca Menesini, i titolari dell'agenzia assicurativa, Marino Chiocca e Mario Barsocchi, lo staff dell'agenzia, Marisa...

venerdì, 15 marzo 2019, 15:15

Due nuove sensi unici saranno in vigore da lunedì 18 marzo a Borgo Giannotti in un tratto di via Passaglia e in via Enrico Maria Ridolfi. In particolare viene istituito senso unico in direzione ovest-est nel tratto di via Augusto Passaglia compreso fra via Ridolfi e via Borgo Giannotti.

venerdì, 15 marzo 2019, 12:56

Appuntamento sabato 23 marzo, alle 9, presso il complesso monumentale di San Micheletto, Centro Storico di Lucca. La sicurezza idraulica è un bene comune. L'esperienza di "Adotta un corso d'acqua" del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Le associazioni, le scuole, i migranti in prima linea, assieme all'ente consortile.

venerdì, 15 marzo 2019, 12:52

Martedì 19 marzo, sabato 11 maggio e domenica 12 maggio si terrà l'iniziativa "Al Museo con Mamma e Papà". In occasione della festa del papà e della mamma, il Museo della Cattedrale offre un ingresso gratuito a tutte le famiglie residenti nella provincia di Lucca.