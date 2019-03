Agorà della Scienza: sabato si parla di epidemiologia come supporto alla salute della popolazione

Altre notizie brevi

giovedì, 14 marzo 2019, 14:37

Sabato 16 marzo il Movimento 5 Stelle inizia la campagna elettorale per le europee con tutti i portavoce, gli attivisti e i simpatizzanti. La giornata culmina a Lucca con un pranzo alle ore 13,30."Una data - è scritto in una nota del M5S - che ufficializza l'inizio delle campagne elettorali,...

giovedì, 14 marzo 2019, 12:19

Ci sarà anche l'associazione "Sinistra con" alle manifestazioni in programma domani (venerdì 15 marzo) a Lucca, per lo sciopero mondiale per il futuro lanciato, in tutto il Pianeta, dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg.

giovedì, 14 marzo 2019, 10:59

Sabato 23 marzo, alle ore 17,00, si svolgerà il secondo appuntamento della rassegna Pomeriggi in Biblioteca, un ciclo di incontri con l'autore organizzato nell'ambito del Progetto Biblioteca della Scuola Media Carlo del Prete. Durante l'incontro, che si svolgerà eccezionalmente presso la libreria Lucca Libri, verrà presentato il libro di Marco...

giovedì, 14 marzo 2019, 09:23

Acque SpA comunica che, a causa di un corso di formazione del personale, martedì 12 marzo, il PuntoAcque di Capannori (via Cardinale Pacini 5) non effettuerà alcun servizio al pubblico.

giovedì, 14 marzo 2019, 09:02

Sabato 16 marzo, alle 15.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca, si svolgerà una conferenza a cura di Alessandra Sani, che ci parlerà delle fioriture precoci nella flora spontanea.Durante il pomeriggio ci sarà anche la presentazione del libro "Grandi Giardiniere d'Italia" di Nicoletta Campanella, in cui...

mercoledì, 13 marzo 2019, 22:03

Dal 16 al 20 maggio quattro cittadini di Lucca potranno essere ospiti degli amici di Colmar. Questa è un'ottima occasione di poter visitare Colmar e l'Alsazia in primavera.

mercoledì, 13 marzo 2019, 17:45

Il Comune di Lucca annuncia che da lunedì 18 marzo vengono sospesi il servizi al pubblico dell'Archivio Fotografico Lucchese. La chiusura della importante fototeca cittadina è necessaria per la riorganizzazione amministrativa dell'archivio che prevederà a breve la pubblicazione di un nuovo bando pluriennale per l'affidamento della gestione a un soggetto...

mercoledì, 13 marzo 2019, 16:23

"Qual è l'idea di Capannori per i prossimi vent'anni? Capannori dove vuole andare? Negli ultimi 15 anni sono mancate programmazione e visione ampia, e si è giocato a rincorrere le emergenze. A gestire l'ordinario per gestire il potere. E si è deciso di non decidere.

mercoledì, 13 marzo 2019, 15:53

Venerdì 15 marzo, alle ore 17, nella sala Pardi del polo culturale Artèmisia, nell'ambito della rassegna 'I giovedì letterari' si terrà la Presentazione del libro di Paola Massoni “I misteriosi mondi di Mèlia' edito da Ibiskos Ulivieri.

mercoledì, 13 marzo 2019, 14:18

"Domenica 3 Marzo più di 600 cittadini sono venuti nella sede di Piazza S.Francesco per contribuire a determinare la scelta del nuovo Segretario Nazionale del PD - rende noto con un breve comunicato il Circolo Centro Storico PD -.