Al Museo con Mamma e Papà

Altre notizie brevi

venerdì, 15 marzo 2019, 12:56

Appuntamento sabato 23 marzo, alle 9, presso il complesso monumentale di San Micheletto, Centro Storico di Lucca. La sicurezza idraulica è un bene comune. L'esperienza di "Adotta un corso d'acqua" del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Le associazioni, le scuole, i migranti in prima linea, assieme all'ente consortile.

venerdì, 15 marzo 2019, 12:51

E' in programma per sabato 16 marzo l'appuntamento giunto quest'anno alla sua sesta edizione con la Marcia podistica non competitiva Rotary insieme di vince promossa dal Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca in collaborazione con l'Atletica Porcari per il supporto logistico.

venerdì, 15 marzo 2019, 11:01

Sistema Ambiente spa ricorda a tutti gli utenti del comune di Lucca che la fattura di acconto della tariffa corrispettiva anno 2019 è suddivisa in due rate con scadenza 16/03/2019 e 16/05/2019.

giovedì, 14 marzo 2019, 19:07

Pagamento Cosap: la prima rata va saldata entro il 15 aprile. Lo comunica l'amministrazione comunale, che, scusandosi per il disguido, avvisa gli esercizi commerciali che, diversamente da quanto riportato sui bollettini ricevuti nei giorni scorsi, la prima scadenza è il 15 aprile e non il 15 marzo.

giovedì, 14 marzo 2019, 19:04

“Cogliamo l'appello della giovane svedese come simbolo di un cambiamento civico nei riguardi dell'ambiente, un cambiamento nella quotidianità delle nostre azioni . Dobbiamo - è scritto in un comunicato del Psi di Lucca - essere attivi per una maggiore sensibilizzazione, dobbiamo essere tutti partecipi, le nuove e le vecchie generazioni...

giovedì, 14 marzo 2019, 17:38

Giovedì 21 marzo prenderà il via D2-Donne al Quadrato, il percorso di educazione finanziaria gratuito dedicato alle donne, nella città di Lucca.

giovedì, 14 marzo 2019, 16:50

Sabato 30 e domenica 31 marzo si terrà in tutta Italia e in particolare a Lucca la 38^ GIORNATA NAZIONALE dell'UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). Quest'anno questo importante appuntamento, ha come slogan "Un'occasione di felicità. Con il tuo aiuto lo sarà per tutti!".

giovedì, 14 marzo 2019, 14:37

Sabato 16 marzo il Movimento 5 Stelle inizia la campagna elettorale per le europee con tutti i portavoce, gli attivisti e i simpatizzanti. La giornata culmina a Lucca con un pranzo alle ore 13,30."Una data - è scritto in una nota del M5S - che ufficializza l'inizio delle campagne elettorali,...

giovedì, 14 marzo 2019, 13:04

Fattori ambientali e modalità di vita sono elementi determinanti che condizionano lo stato di salute della popolazione. Di questo si parlerà nel terzo incontro inserito nell'ambito del progetto “Agorà della Scienza” promosso dall’associazione Amici dell’Agorà e dalla biblioteca civica, in programma sabato 16 marzo alle 17.30 nell’auditorium di piazza dei Servi.

giovedì, 14 marzo 2019, 12:19

Ci sarà anche l'associazione "Sinistra con" alle manifestazioni in programma domani (venerdì 15 marzo) a Lucca, per lo sciopero mondiale per il futuro lanciato, in tutto il Pianeta, dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg.