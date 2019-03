Altopascio: lunedì interruzione programma da parte di Acque Spa

Altre notizie brevi

giovedì, 21 marzo 2019, 17:31

Giovedì si è svolta la manifestazione conclusiva nella sede dell’agenzia formativa Per-coro srl in via del Brennero 1040 bk int 1 a Lucca relativo al corso Figaro – addetto acconciatore matricola 2017LA0005 finanziato e approvato con DD 11526 del 24/10/2006 di 2100.

giovedì, 21 marzo 2019, 16:56

Proseguono gli incontri del martedì organizzati dal Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese "Benedetto Puccinelli". Martedì 26 marzo alle 21:15 presso la sede del Gruppo in Via Urbiciani, 380 - San Concordio - Lucca si terrà un interessante incontro dal titolo "Zecche adattate ad habitat naturali e rischi per l'uomo", relatore...

giovedì, 21 marzo 2019, 14:03

"Come pensa la Regione di sopperire al deficit di 1.793 medici destinato, secondo le proiezioni dell’Associazione dei medici dirigenti, a verificarsi in Toscana da qui al 2025? E’ una stima condivisa? E quali semmai sono i numeri che risultano alla giunta regionale? Quali le procedure concorsuali previste in questo arco...

giovedì, 21 marzo 2019, 12:21

In occasione della Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down che ricorre proprio oggi, 21 marzo, l'Associazione Down Lucca in collaborazione con il comune ha promosso alcune iniziative sul territorio. Quest'anno la Giornata dal titolo “Leave no one behind” (non lasciare nessuno indietro) ha come tema e filo conduttore l'inclusione delle...

giovedì, 21 marzo 2019, 11:35

E' stato pubblicato sul sito del comune l'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti organizzatori e gestori delle attività estive rivolte ai bambini e ai ragazzi da 3 a 14 anni.

giovedì, 21 marzo 2019, 08:46

I rappresentanti la minoranza in assemblea del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Fortunato Angelini, Pietro Casali e Rolando Guidi, commentano il mandato del presidente uscente.

giovedì, 21 marzo 2019, 08:45

Domenica 24 marzo. Escursione sulle Alpi Apuane, un percorso alla scoperta di queste montagne nel settore meno impervio ma comunque ricco di fascino per i suoi scorci, le sue emergenze naturalistiche e la sua storia. Saliremo dal paese di Pascoso, posto nell'alta valle della Turrite Cava, fino ai prati di...

mercoledì, 20 marzo 2019, 22:24

Festa con apericena e animazione lunedì 25 marzo al lounge bar «Mai Mai» di via Dante Alighieri 135. Appuntamento dalle ore 19,30 per le pazienti della breast unit dell'ospedale di Lucca. Sono invitati anche i familiari, gli amici, i colleghi e i volontari delle associazioni lucchesi.

mercoledì, 20 marzo 2019, 17:22

La vicenda dell'assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale in Toscana è notoriamente tormentata. La gara, partita nel 2014, vide la prevalenza di Autolinee Toscane, società emanazione di Ratp, a sua volta controllata dallo Stato francese; l'altro partecipante alla gara, il consorzio Mobit costituito da Cap, Copit, Ctt Nord, Tiemme,...

mercoledì, 20 marzo 2019, 15:42

Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali dal 21 al 31 marzo su tutto il territorio regionale. Lo ha deciso la Regione Toscana considerato l'attuale rischio di sviluppo di incendi boschivi dovuto alle cattive condizioni climatiche.