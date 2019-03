Assemblea pubblica sulla sicurezza del territorio a Guamo

Altre notizie brevi

venerdì, 8 marzo 2019, 17:45

Lunedì la delegazione di Lucca della Società Dante Alighieri, in collaborazione con la Biblioteca Statale di Lucca, presenterà la conferenza del professor Fabio Greco sul tema "Dante, la Commedia e la letteratura d' amore" che si terrà presso la sala grande di lettura della Biblioteca Statale, al secondo piano, alle...

venerdì, 8 marzo 2019, 15:38

Riceviamo e pubblichiamo questa risposta del coordinatore di Forza Italia a Capannori, Anthony Masini, al capogruppo del PD Guido Angelini."Il comunicato stampa uscito ieri a nome Angelini (PD) ha un che di ridicolo - scrive il coordinatore azzurro -. Ragioniamo sulle sue parole.

venerdì, 8 marzo 2019, 15:19

Martedì 12 marzo, alle 21, presso la sede di Via Urbiciani, 380 a San Concordio Lucca, il Gruppo Micologico e naturalistico Lucchese "B. Puccinelli" organizza l'incontro dal titolo "I funghi: amici-nemici delle piante".

venerdì, 8 marzo 2019, 14:42

I giovani lucchesi scendono in piazza per il clima. I gruppi locali dei movimenti internazionali Earth Strike e Fridays for Future organizzano una manifestazione per il 15 marzo, unendosi così allo sciopero mondiale per il clima, indetto dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg.

venerdì, 8 marzo 2019, 13:03

E' stato pubblicato sul sito del comune, nella sezione “Selezioni e bandi di concorso", l'avviso di mobilità per la copertura di 6 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo amministrativo/contabile, categoria B. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per l'8 aprile.

venerdì, 8 marzo 2019, 12:33

Per un giorno il Parco Commerciale San Vito si trasforma, Sabato 9 marzo fa un tuffo nel passato con esposizione e sfilata d’epoca. “La sfilata ed esposizione di Auto d’epoca” è una giornata nella quale i visitatori potranno fare i propri acquisti apprezzando l’eleganza e la bellezza delle auto d’epoca;...

venerdì, 8 marzo 2019, 09:58

Al via l'evento "I Fossi dell'arte", progetto organizzato da Arci Lucca e Versilia, con l'aiuto del pittore lucchese Fabrizio Barsotti che in via del Fosso n153 ha il suo studio. Inserito in Vivi Lucca 2019, l'esposizione di pittura-fotografia-scultura da tenere una volta il mese il terzo sabato del mese da...

venerdì, 8 marzo 2019, 09:51

Francesco Petrini sarà il protagonista del prossimo degli appuntamenti "di Lunedì – il secondo del mese" organizzati dal Centro Nazionale per il Volontariato. L'incontro è in programma l'11 marzo dalle 17 alle 19 nella sede del Cnv.

giovedì, 7 marzo 2019, 17:09

Domani i membri della rete di Lucca e della Piana coinvolti nella lotta contro la violenza di genere, si incontreranno a Villa Bottini alle ore 11:00 per firmare il protocollo di intesa “Rete contro la violenza alle donne, le ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini”.

giovedì, 7 marzo 2019, 17:01

“A parte fare l'opinionista su tutto quello che fa il sindaco Luca Menesini, il candidato Salvadore Bartolomei come la pensa sugli assi viari? Ritiene che l'opera vada fatta così come presentata da Anas con qualche piccolo miglioramento, oppure come noi pensa che il progetto necessiti di modifiche? Perché ecco, per...