Attività dell’Ufficio Cittadinanza della Prefettura

Altre notizie brevi

venerdì, 22 marzo 2019, 23:16

Tornano a grande richiesta le visite guidate all'interno dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano. La Fondazione Tobino ha quindi deciso di inserire una data straordinaria, domenica 31 marzo, per permettere a tutti di poter visitare l'intera struttura di Maggiano. La partenza dei gruppi accompagnati da guide è prevista alle ore: 9.00...

venerdì, 22 marzo 2019, 17:31

Sabato 23 marzo alle ore 21:15 al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” la Compagnia I Pinguini di Firenze andrà in scena con lo spettacolo “La colpa è del giardino” commedia di Edward Albee.

venerdì, 22 marzo 2019, 17:08

Dal primo maggio il buono cartaceo per l’acquisto di prodotti destinati a celiaci non potrà più essere utilizzato e sarà sostituito, in base al progetto di dematerializzazione promosso dalla Regione Toscana, da un cosiddetto “codice celiachia” che, presentato assieme alla tessera sanitaria, permetterà l’acquisto di prodotti alimentari specifici.Per avere tale...

venerdì, 22 marzo 2019, 14:32

«Sui farmaci il Tar toscano boccia le forzature che la giunta regionale tenta di imporre e fa cadere i divieto di utilizzare prodotti biologici diversi da quelli aggiudicati secondo quanto era invece contenuto nella delibera 194 del 26 febbraio 2018 avente oggetto Percorso gestione ordini di farmaci e relativo allegato.

venerdì, 22 marzo 2019, 13:59

Dal 1 aprile presso lo studio Baby doctor della dottoressa Alessia Bertocchini si terrà un ciclo di incontri gratuito sulla genitorialità. Gli incontri sono aperti a chi sta progettando una gravidanza e ai neo genitori. Saranno esplorati i vissuti psicologici che vive la coppia nella transizione alla genitorialità in tutti...

venerdì, 22 marzo 2019, 13:20

"Il volontariato in Toscana ha sempre avuto un ruolo anticipatore nell'offrire risposte ai bisogni delle comunità". Così Dimitri Bettini, Presidente Anpas Toscana, Alberto Corsinovi, Presidente Misericordie della Toscana e Pasquale Morano, Direttore CRI Toscana.

venerdì, 22 marzo 2019, 12:47

In vista del bando pubblico indetto dall' Azienda USL Toscana Nordovest, di 150 posti per la partecipazione al corso per operatore socio-sanitario, La Fisascat-Cisl Toscana Nord organizza un corso di preparazione alla selezione per l'accesso al corso OSS (operatori socio sanitari) da 1000 ore.Il corso verrà diretto dal dottor Svaldo...

venerdì, 22 marzo 2019, 12:16

Domani, sabato 23 marzo, alle 10, sulla via Romana a Badia Pozzeveri, località "Carbonata", all'altezza di via Tappo, verrà ufficialmente inaugurata la rotonda realizzata dall'amministrazione comunale di Altopascio.

venerdì, 22 marzo 2019, 11:39

Il segretario del Circolo Centro Storico del PD, Roberto Panchieri, interviene dopo l'incontro tra l'amministrazione comunale di Lucca e gli esercenti."La folta partecipazione di esercenti, la vivace e costruttiva discussione, la specificità dei temi trattati nel corso dell'incontro con l'amministrazione comunale, sono tutti elementi che denotano la vivacità e l'importanza...

venerdì, 22 marzo 2019, 11:07

L’Associazione Auser Lucca Insieme ha il piacere di presentare una interessante conferenza su uno dei tempi più importanti e attuali del XXI secolo, l'"Immigrazione". Le cause, i “push factors”, i fattori economici, le problematiche e le possibili vie di soluzione, efficacemente analizzate e presentate da un relatore di alto spessore...