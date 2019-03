Bove e Mercanti:”Il Polo Tecnologico è una realtà fondamentale del nostro territorio”

giovedì, 7 marzo 2019, 16:47

“Il Polo Tecnologico Lucchese rappresenta un motore di sviluppo per tutto il territorio – dichiarano gli assessori all'innovazione Gabriele Bove e allo sviluppo economico Valentina Mercanti. - L'iniziativa della Camera di Commercio di far collaborare questa realtà con le altre risorse della città e con il mondo della scuola è un'ottima opportunità. I ragazzi delle superiori potranno così capire da dove partono le nuove aziende dell'innovazione che si affacciano sul grande mare del marcato e della competizione globale. Il tema della partnership con IMT su cybersecurity e big data porta il Polo sulla frontiera di temi che rappresentano settori strategici per il nostro futuro. Il Comune di Lucca, se coinvolto, è pronto a fare la sua parte, ascolteremo i rappresentanti delle aziende e gli altri partner istituzionali che gestiscono questa realtà fondamentale. La nostra amministrazione è impegnata da anni nel reperimento di finanziamenti nella realizzazione di infrastrutture. Solo così è possibile rendere attrattivo il nostro territorio per investitori e imprenditori perché siamo convinti che la crescita economica parta prevalentemente dall'impresa”.