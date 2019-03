"Briciole di Teatro": ad Artemisia tre spettacoli per bambini

Altre notizie brevi

venerdì, 29 marzo 2019, 16:42

Proseguono gli incontri del martedì organizzati dal Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese "Benedetto Puccinelli". Martedì 2 aprile alle 21:15 presso la sede del Gruppo in Via Urbiciani, 380 - San Concordio - Lucca si terrà un incontro dal titolo “I funghi primaverili: dormienti, prugnoli, morchelle”, relatore il presidente del Gruppo...

venerdì, 29 marzo 2019, 15:31

Prorogato fino al 10 aprile compreso il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale. Lo ha deciso la Regione Toscana considerato il perdurante rischio di sviluppo di incendi boschivi dovuto alle condizioni climatiche che possono favorire l'innesco e la propagazione di incendi.

venerdì, 29 marzo 2019, 14:57

"La famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna rappresenta l'istituzione più naturale ed aperta alla trasmissione della vita - esordisce Andrea Recaldin, commissario Provinciale, e Marcella Maniglia, segretario della Lega di Lucca -.

venerdì, 29 marzo 2019, 11:35

Il comune di Lucca ha pubblicato l'avviso per la copertura di due posti in mobilità. Si tratta di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di “esperto di fascia b per l’espletamento di attività in materia amministrativa, contabile e socio-culturale”, categoria d, posizione giuridica d1 e un posto...

venerdì, 29 marzo 2019, 11:10

La felicità è un attimo fuggevole e, a pensarci troppo, svanisce. Ma può un solo istante di pura, totale, autentica gioia essere abbastanza per farci dire sì alla vita, nonostante tutte le sue difficoltà? Se ne parla domani alle 18 (sabato 30 marzo) alla libreria Lucca Sapiens (via Borgo Giannotti,...

giovedì, 28 marzo 2019, 19:36

Sabato 30 marzo alle ore 11 in via Carlo Piaggia n.58 a Capannori la lista Sinistra con Capannori inaugurerà la sua nuova sede alla presenza del candidato sindaco del centrosinistra Luca Menesini.

giovedì, 28 marzo 2019, 18:07

Inizia sabato 30 marzo il programma di incontri organizzati dalla Lista Civica “Per Montecarlo” con Federico Carrara candidato a sindaco. A partire dalle ore 18.00 nel cortile del Palazzo Pellegrini-Carmignani (Ex-Convento) Via Roma a Montecarlo si terrà un aperitivo-incontro aperto a tutti i cittadini.

giovedì, 28 marzo 2019, 17:54

In vista del bando pubblico indetto dall' Azienda USL ToscanaNord Ovest, di 150 posti per la partecipazione al corso per operatore socio-sanitario, la Fisascat-Cisl Toscana Nord organizza un corso di preparazione alla selezione per l'accesso al corso OSS (operatori socio sanitari) da 1000 ore.

giovedì, 28 marzo 2019, 17:10

"Insieme per il territorio" - Lista civica voluta dalla gente per una maggiore equità e rispetto della territorialità interviene sulle elezioni per il rinnovo del Consorzio di Bonifica Toscana Nord: "Contributo di bonifica: un vero salasso per il centro storico di Lucca".

giovedì, 28 marzo 2019, 17:09

Domani sera (29 marzo) si accende di blu Porta Elisa. La città di Lucca, come molte altre città in Italia e nel Mondo, partecipa infatti anche quest'anno alla Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007.