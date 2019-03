Capannori: lunedì corso aperto a tutta la popolazione per l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore

Altre notizie brevi

venerdì, 15 marzo 2019, 17:02

La direzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest e tutti i colleghi si uniscono al cordoglio per la scomparsa del dottor Antonio Carlini, dal 1993 apprezzato medico della Nefrologia e Dialisi dell’ospedale di Lucca.

venerdì, 15 marzo 2019, 16:40

CasaPound interviene sulla chiusura dell'Archivio fotografico lucchese, e sul mancato avviso lamentato dalle lavoratrici della cooperativa che lo gestisce.

venerdì, 15 marzo 2019, 15:15

Due nuove sensi unici saranno in vigore da lunedì 18 marzo a Borgo Giannotti in un tratto di via Passaglia e in via Enrico Maria Ridolfi. In particolare viene istituito senso unico in direzione ovest-est nel tratto di via Augusto Passaglia compreso fra via Ridolfi e via Borgo Giannotti.

venerdì, 15 marzo 2019, 12:56

Appuntamento sabato 23 marzo, alle 9, presso il complesso monumentale di San Micheletto, Centro Storico di Lucca. La sicurezza idraulica è un bene comune. L'esperienza di "Adotta un corso d'acqua" del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Le associazioni, le scuole, i migranti in prima linea, assieme all'ente consortile.

venerdì, 15 marzo 2019, 12:52

Martedì 19 marzo, sabato 11 maggio e domenica 12 maggio si terrà l'iniziativa "Al Museo con Mamma e Papà". In occasione della festa del papà e della mamma, il Museo della Cattedrale offre un ingresso gratuito a tutte le famiglie residenti nella provincia di Lucca.

venerdì, 15 marzo 2019, 12:51

E' in programma per sabato 16 marzo l'appuntamento giunto quest'anno alla sua sesta edizione con la Marcia podistica non competitiva Rotary insieme di vince promossa dal Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca in collaborazione con l'Atletica Porcari per il supporto logistico.

venerdì, 15 marzo 2019, 11:01

Sistema Ambiente spa ricorda a tutti gli utenti del comune di Lucca che la fattura di acconto della tariffa corrispettiva anno 2019 è suddivisa in due rate con scadenza 16/03/2019 e 16/05/2019.

giovedì, 14 marzo 2019, 19:07

Pagamento Cosap: la prima rata va saldata entro il 15 aprile. Lo comunica l'amministrazione comunale, che, scusandosi per il disguido, avvisa gli esercizi commerciali che, diversamente da quanto riportato sui bollettini ricevuti nei giorni scorsi, la prima scadenza è il 15 aprile e non il 15 marzo.

giovedì, 14 marzo 2019, 19:04

“Cogliamo l'appello della giovane svedese come simbolo di un cambiamento civico nei riguardi dell'ambiente, un cambiamento nella quotidianità delle nostre azioni . Dobbiamo - è scritto in un comunicato del Psi di Lucca - essere attivi per una maggiore sensibilizzazione, dobbiamo essere tutti partecipi, le nuove e le vecchie generazioni...

giovedì, 14 marzo 2019, 17:38

Giovedì 21 marzo prenderà il via D2-Donne al Quadrato, il percorso di educazione finanziaria gratuito dedicato alle donne, nella città di Lucca.