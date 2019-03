CasaPound contro il Consorzio di Bonifica: "Sta facendo campagna elettorale per Menesini?"

Altre notizie brevi

venerdì, 1 marzo 2019, 14:03

Le proiezioni saranno sabato alle ore 20.00, domenica alle ore 18.30 e lunedì alle ore 21 al Cinema Artè Capannori.

venerdì, 1 marzo 2019, 14:02

È aperto da oggi il bando per il sostegno alle famiglie tramite “Buoni Scuola” per la frequenza nell'anno scolastico 2018/2019 nelle scuole dell'infanzia paritarie dei bambini dai 3 ai 6 anni. Potranno presentare domanda i cittadini residenti in Toscana i cui figli frequentano una scuola dell'infanzia paritaria priv ata del...

venerdì, 1 marzo 2019, 09:35

E' tutto un fermento per poter organizzare l'appuntamento "I Fossi dell'arte" che partirà il 20 aprile dalle 16,30 alle 21,30 nel tratto compreso tra la Madonna dello Stellario dal numero civico 129-177. Il progetto, organizzato con Arci Lucca, insieme al pittore Fabrizio Barsotti, è per valorizzare e promuovere una parte...

giovedì, 28 febbraio 2019, 17:44

Venerdì alle ore 21:15 all'auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari la Compagnia dei Sognatori andrà in scena con il “Processo a Susanna Strip” commedia in due atti di Mariaraffaella Lanzara.

giovedì, 28 febbraio 2019, 17:13

Domenica 17 marzo si terrà la consueta visita di un giorno al Cosmoprof Worldwide Bologna 2019.

giovedì, 28 febbraio 2019, 15:44

Maria Letizia Casani è il nuovo direttore generale dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, della quale ricopriva fino ad oggi il ruolo di direttore amministrativo. Succede a Mauro Maccari.

giovedì, 28 febbraio 2019, 15:24

Questa mattina, in occasione del Giovedì grasso, nel centro di Capannori si è svolta la Festa di Carnevale della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Capannori promossa dall'Istituto Comprensivo 'Carlo Piaggia' in collaborazione con il Comune, per il quale era presente l'assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti, con il...

giovedì, 28 febbraio 2019, 15:17

La voce di Sara Maghelli, il pianoforte di Ugo Bongianni e la chitarra di Marco Cattani sono i protagonisti di un'altra serata di ottimo jazz al Caffè delle Mura. Saranno loro infatti a esibirsi domani sera (venerdì 1° marzo) alle 21:45 nell'ambito di Musica al Caffè, il ciclo di concerti...

giovedì, 28 febbraio 2019, 10:54

Acque SpA comunica che a causa di un intervento di manutenzione a un impianto della rete di distribuzione nel comune di Capannori, lunedì 4 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 15, si verificheranno forti cali di pressione e saranno possibili mancanze d'acqua a San Gennaro.

giovedì, 28 febbraio 2019, 10:51

Con il G. R. Toscana Outdoor - Guide Ambientali Escursionistiche (escursionismo, nordic walking, mountain bike, outdoor training e sentieristica) per l’iniziativa delle “escursioni del sabato” sono in programma due camminate.