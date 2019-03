Codice giallo per vento su tutta la Toscana lunedì 11 marzo

Altre notizie brevi

domenica, 10 marzo 2019, 17:07

Ai nastri di partenza il 5° torneo regionale di calcio a cinque "Misericordie della Toscana", organizzato dal comitato regionale del Centro Sportivo Italiano (CSI) e dalla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana.

domenica, 10 marzo 2019, 10:59

Dall’11 al 17 marzo torna la “Settimana del Cervello”: la campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuro-scientifiche e rende pubblici i progressi ed i benefici della ricerca sul cervello condotta fino ad oggi.

sabato, 9 marzo 2019, 19:26

Oggi due ragazzi di 14 anni si sono persi nei boschi di Vorno. Dopo diverse ore, sentendosi anche disidratati per la mancanza di acqua, hanno realizzatk di essersi smarriti e hanno chiamato il 113. Operatore di polizia in sala operativa, dopo averli tranquillizzati, è riuscito a ricavare la loro posizione...

sabato, 9 marzo 2019, 10:40

Martedì 12 marzo, alle 21, nella sede dei locali parrocchiali di Guamo si svolgerà un'assemblea pubblica sulla sicurezza del territorio promossa dall'amministrazione comunale rivolta ai cittadini delle frazioni di Badia di Cantignano, Coselli, Guamo e Vorno.

venerdì, 8 marzo 2019, 17:45

Lunedì la delegazione di Lucca della Società Dante Alighieri, in collaborazione con la Biblioteca Statale di Lucca, presenterà la conferenza del professor Fabio Greco sul tema "Dante, la Commedia e la letteratura d' amore" che si terrà presso la sala grande di lettura della Biblioteca Statale, al secondo piano, alle...

venerdì, 8 marzo 2019, 15:38

Riceviamo e pubblichiamo questa risposta del coordinatore di Forza Italia a Capannori, Anthony Masini, al capogruppo del PD Guido Angelini."Il comunicato stampa uscito ieri a nome Angelini (PD) ha un che di ridicolo - scrive il coordinatore azzurro -. Ragioniamo sulle sue parole.

venerdì, 8 marzo 2019, 15:19

Martedì 12 marzo, alle 21, presso la sede di Via Urbiciani, 380 a San Concordio Lucca, il Gruppo Micologico e naturalistico Lucchese "B. Puccinelli" organizza l'incontro dal titolo "I funghi: amici-nemici delle piante".

venerdì, 8 marzo 2019, 14:42

I giovani lucchesi scendono in piazza per il clima. I gruppi locali dei movimenti internazionali Earth Strike e Fridays for Future organizzano una manifestazione per il 15 marzo, unendosi così allo sciopero mondiale per il clima, indetto dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg.

venerdì, 8 marzo 2019, 13:03

E' stato pubblicato sul sito del comune, nella sezione “Selezioni e bandi di concorso", l'avviso di mobilità per la copertura di 6 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo amministrativo/contabile, categoria B. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per l'8 aprile.

venerdì, 8 marzo 2019, 12:33

Per un giorno il Parco Commerciale San Vito si trasforma, Sabato 9 marzo fa un tuffo nel passato con esposizione e sfilata d’epoca. “La sfilata ed esposizione di Auto d’epoca” è una giornata nella quale i visitatori potranno fare i propri acquisti apprezzando l’eleganza e la bellezza delle auto d’epoca;...