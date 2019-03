Commissione per la Lucchese, salta l'incontro con Romani

lunedì, 11 marzo 2019, 22:18

È stata annullata la seduta di domani della commissione consiliare speciale per i rapporti fra il comune e la Lucchese, che era stata convocata per alle ore 14, in quanto il revisore unico Matteo Romani non potrà essere presente non potendo, come da lui comunicato, divulgare notizie e accadimenti relativi alla società il cui accesso è riservato dalla legge soltanto ad alcuni soggetti, ai fini di tutelare i soci e i creditori sociali.