Corso per operatori socio sanitaria, bando Asl

venerdì, 22 marzo 2019, 12:47

In vista del bando pubblico indetto dall' Azienda USL Toscana Nordovest, di 150 posti per la partecipazione al corso per operatore socio-sanitario, La Fisascat-Cisl Toscana Nord organizza un corso di preparazione alla selezione per l'accesso al corso OSS (operatori socio sanitari) da 1000 ore.



Il corso verrà diretto dal dottor Svaldo Sensi in collaborazione con la psicologa dottoressa Elena Lombardi, si terrà alla sede Cisl di Lucca e sarà articolato in 3 incontri per un totale di 12 ore. Le materie trattate saranno: Strategie e metodi per affrontare il test; Cultura generale;Matematica;simulazione d'aula.



Il corso inizierà appena si raggiungeranno i 15 partecipanti, è gratuito per gli iscritti Cisl, per i non iscritti è richiesta la tessera di servizio di 50 euro.



E' possibile iscriversi prenotandosi entro il 30 marzo



Info a prenotazioni per la zona di Pistoia: Veronica Giuliani cell: 3343787930



Per la zona di Lucca: Giada Bellandi cell: 3343200505