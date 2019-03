CS Assi viari, Bartolomei: "Menesini balla da solo nel Pd e continua a raccontare le solite favolette ai capannoresi"

giovedì, 7 marzo 2019, 15:40

"Con uno scatto di hybris, non pago di aver commesso una gaffe istituzionale di grandi proporzioni, avendo snobbato l'incontro sugli assi viari, Menesini litiga finanche col suo partito e ora che fa? Rimasto da solo cerca alleati fra i sindaci della provincia e fa, di corsa, perché le elezioni si avvicinano, quello che, sugli assi viari, avrebbe dovuto fare in questi cinque anni. Anni nei quali era impegnato a essere sul territorio solo per coltivare consenso intorno a sé, per raccontare favolette e promesse ai capannoresi, a dedicarsi all'ordinaria amministrazione facendola passare per straordinaria e mirabolante. E intanto il nostro territorio si impoveriva, continuava a inquinarsi e a non vedere una prospettiva - commenta Salvadore Bartolomei -.

In cinque anni non ha imparato la lezione, anzi, persevera. E ora si ripropone con il simbolo del Pd, che vive già la propria dèbâcle e che sul progetto degli assi viari ha già chiaramente espresso la propria posizione. Cosa scriverà il prodigioso Menesini nel suo mirabolante programma elettorale? Quale sarà la posizione sugli assi viari? Come fanno un sindaco e un partito che sugli assi viari non hanno una posizione comune a presentarsi insieme alle prossime elezioni amministrative? Noi lo sappiamo, le solite favolette tutte rose e fiori alle quali non crede più nessuno" conclude Salvadore Bartolomei.