Da lunedì nuovi sensi unici in via A. Passaglia e via E. M. Ridolfi

venerdì, 15 marzo 2019, 15:15

Due nuove sensi unici saranno in vigore da lunedì 18 marzo a Borgo Giannotti in un tratto di via Passaglia e in via Enrico Maria Ridolfi. In particolare viene istituito senso unico in direzione ovest-est nel tratto di via Augusto Passaglia compreso fra via Ridolfi e via Borgo Giannotti. Non sarà quindi più possibile per gli automobilisti che percorrono via Borgo Giannotti svoltare a destra nel tratto di via Passaglia che corre verso via delle Tagliate San Marco. Nuovo senso unico con direzione sud-nord anche in via Enrico Maria Ridolfi che sarà quindi percorribile solo da via Augusto Passaglia verso via delle Tagliate di San Marco. Il provvedimento si è reso necessario per rendere più sicuro e razionale il traffico che interessa le due strade al centro di una importante zona residenziale.