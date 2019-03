Davide Del Carlo (Capannori 2020): “Il candidato Bartolomei fa l'opinionista su tutto quello che fa il sindaco Menesini”

giovedì, 7 marzo 2019, 17:01

“A parte fare l'opinionista su tutto quello che fa il sindaco Luca Menesini, il candidato Salvadore Bartolomei come la pensa sugli assi viari? Ritiene che l'opera vada fatta così come presentata da Anas con qualche piccolo miglioramento, oppure come noi pensa che il progetto necessiti di modifiche? Perché ecco, per essere uno che aveva il doppio ruolo – era sia consigliere comunale sia consigliere regionale quando Anas finanziò e realizzò il progetto preliminare dell'asse nord-sud e quando la Regione finanziò la progettazione definitiva dello stesso – non dice mai cosa pensa. Esattamente come fino a quattro anni fa, quando era in Regione e nulla ha fatto perché le richieste unanimi del Consiglio Comunale di Capannori fossero accolte. A parte avere una fissa per il nostro sindaco (ha sempre Menesini in bocca), ha anche una qualche opinione attinente alla realtà?”. Così Davide Del Carlo, consigliere comunale di Capannori 2020.