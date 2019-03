Decreto Dignità, Zucconi (FdI): "Come volevasi dimostrare in Toscana crollo dell’8,5 per cento in soli sei mesi"

Altre notizie brevi

mercoledì, 13 marzo 2019, 10:56

L'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti invita la cittadinanza alla conferenza di Neva Chiarenza, Archeologa della Soprintendenza di Lucca, ed Elisabetta Abela, Archeologa professionista, dal titolo "Strade, piazze e palazzi: un anno di scavi e di scoperte a Lucca", con introduzione del professor Michelangelo Zecchini, giovedì 14 marzo, alle...

mercoledì, 13 marzo 2019, 10:55

Tre appuntamenti dedicati alla dispersione scolastica con protagonisti Lorenzo Baglioni, cantante da sempre vicino al mondo scuola, e i giovani dei dieci Istituti superiori toscani che durante l'anno hanno partecipato al percorso Giovanisì #LabScuola e che in questa occasione racconteranno la loro esperienza ad altri studenti.

mercoledì, 13 marzo 2019, 10:08

Domenica 17 marzo (ore 17), nella Saletta Catalani (g. c.) del San Luca Palace Hotel di via San Paolino, sarà proiettata una particolare e rara edizione, realizzata negli anni ’70, dell’operetta L’acqua cheta, la celebre commedia fiorentina di Augusto Novelli, musicata dall’elbano Giuseppe Pietri.

mercoledì, 13 marzo 2019, 09:54

Nella tarda serata di ieri è scoppiata una violenta lite in un esercizio commerciale nei pressi di viale Regina Margherita. Sul posto è intervenuta la polizia. La lite ha coinvolto tre persone, una della quali (una donna) è rimasta lievemente contusa ed è stato per questo richiesto l'intervento dei sanitari...

mercoledì, 13 marzo 2019, 09:52

GAIA S.p.A. comunica i dati dello sciopero generale, riguardante tutte le categorie pubbliche e private, indetto da USB per l'intera giornata lavorativa dell'8 marzo: Provincia di LuccaPersonale interessato allo sciopero: 236 addettiLavoratori che hanno scioperato: 5Provincia di Massa CarraraPersonale interessato allo sciopero: 233 addettiLavoratori che hanno scioperato: 3Provincia di Pistoia...

martedì, 12 marzo 2019, 17:53

Le barriere architettoniche sono un ostacolo spesso insormontabile per i disabili. Per questa ragione l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC) di Lucca offre a tutti i cittadini con diversa abilità un servizio ad hoc per denunciare ma soprattutto per risolvere i problemi che tali soggetti debbono affrontare quotidianamente.

martedì, 12 marzo 2019, 14:58

Come per le precedenti consultazioni elettorali, anche in occasione delle prossime elezioni del 26 maggio per il rinnovo del Parlamento Europeo, l'amministrazione comunale ha previsto di nominare in via prioritaria come scrutatori ai seggi le persone disoccupate oppure in carico al servizio sociale per condizioni di povertà o situazione economica disagiata.

martedì, 12 marzo 2019, 14:43

Un nuovo defibrillatore sarà messo a disposizione della comunità di San Colombano e di tutti i cittadini. Grazie al contributo di BCAssicura e alla collaborazione con la Mirco Ungaretti Onlus, l'apparecchio salvavita sarà installato in via delle Ville in prossimità degli uffici dell'agenzia, davanti alla chiesa parrocchiale.

martedì, 12 marzo 2019, 12:57

Un paese più sicuro e dove le regole si rispettano è un paese in cui la qualità della vita è migliore la qualità della vita. Lo chiedono gli stessi cittadini e del resto questo è un principio che l'amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari ha cercato di mettere in atto...

martedì, 12 marzo 2019, 12:01

Venerdì 15 marzo, alle ore 17.30, nell'ambito delle iniziative promosse dal comune e dalla Commissione Pari Opportunità in occasione della Festa della donna, all'ostello 'La Salana' in via del Popolo a Capannori si terrà l'incontro ' La donna è cuoca...L'uomo è chef!!!L'incontro ideato e condotto da Michela Panigada è promosso...