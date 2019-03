Dimostrazione ausili, prodotti ottici e visivi all'Ottica Cacini

Altre notizie brevi

martedì, 19 marzo 2019, 23:03

"Il Parco Robinson a Sant'Anna in via Don Minzoni ha bisogno di una manutenzione più accurata", lo dice il consigliere Testaferrata Simona con una raccomandazione fatta in consiglio comunale stasera 19 marzo.

martedì, 19 marzo 2019, 19:02

Nell'ambito della rassegna teatrale Anspi Saltocchio 2019, organizzata dal Circolo Anspi di Saltocchio in collaborazione con la compagnia teatrale In Dolce Compagnia e dedicata alle compagnie teatrali amatoriali, sabato 23 marzo alle 21.15 al teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio va in scena il secondo appuntamento teatrale.

martedì, 19 marzo 2019, 17:56

"Orso" era un ragazzo fiorentino di appena 33 anni. Ha scelto di andare a combattere contro il fondamentalismo islamico, affrontando una pericolosa traversata dell'Europa, per unirsi ai partigiani curdi, da sempre in lotta per la propria autodeterminazione, per la Democrazia, l'Eguaglianza, la Libertà. "Orso" non era un bandito.

martedì, 19 marzo 2019, 17:07

Torna, per il 4° anno, la via crucis vivente di Ruota, organizzata dall’Associazione culturale presepe vivente di Ruota 1990 insieme alla parrocchia del paese, in programma per sabato 13 aprile alle 21.

martedì, 19 marzo 2019, 16:22

Si è tenuto martedì 14 marzo l'evento organizzato dalla Commissione Internazionalizzazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca dal tema: "Pianificare con successo l'internazionalizzazione della propria azienda", con il patrocinio della CCIAA della Confartiginato e della Confcommercio di Lucca.

martedì, 19 marzo 2019, 15:32

Le famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni che frequentano le scuole dell'infanzia paritarie private convenzionate con il Comune nell'anno scolastico in corso possono beneficiare dei 'Buoni Scuola' finanziati dalla Regione Toscana che saranno assegnati ai nuclei familiari del territorio con determinati requisiti, attraverso il Comune, che ha emesso...

martedì, 19 marzo 2019, 15:17

L’Università delle Mamme e dei Papà a.p.s. nasce a Firenze nel 2000. Vuole rispondere all’esigenza pressante di educare le nuove generazioni in modo positivo. Fornisce ai genitori, gli strumenti adatti affinché l’educazione sia non solo una preoccupazione ma anche una sana occupazione.

martedì, 19 marzo 2019, 14:04

L'organizzazione comunica che fino al 30 marzo rimarranno aperte le iscrizioni per le selezione/ prove idoneità del Concorso "BABY VOICE", Festival canoro nazionale, rivolto a giovanissimi cantanti in età compresa tra i 3 compiuti ai 14 anni , i quali possono partecipare sia in qualità di singoli interpreti, sia in...

martedì, 19 marzo 2019, 11:40

L’Associazione Brunier quest’anno ha voluto festeggiare per la prima volta a Lucca il Capodanno Toscano (già molto sentito in altre città della regione).Il 1749 è stato l’ultimo anno in cui il capodanno si è festeggiato in questa data; dal 1750 infatti, la data dei festeggiamenti è stata spostata a quella...

martedì, 19 marzo 2019, 11:16

L’adeguamento alla normativa sulla privacy è un percorso complesso, delicato che ha un avvio, ma che deve andare avanti con costanza, senza mai terminare del tutto. Uno studio approfondito e serio delle norme e della propria organizzazione aziendale rimane la migliore soluzione per mettersi in regola.