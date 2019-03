Domani si presenta il nuovo romanzo di Chiara Parenti alla libreria Lucca Sapiens

Altre notizie brevi

venerdì, 29 marzo 2019, 16:42

Proseguono gli incontri del martedì organizzati dal Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese "Benedetto Puccinelli". Martedì 2 aprile alle 21:15 presso la sede del Gruppo in Via Urbiciani, 380 - San Concordio - Lucca si terrà un incontro dal titolo “I funghi primaverili: dormienti, prugnoli, morchelle”, relatore il presidente del Gruppo...

venerdì, 29 marzo 2019, 15:31

Prorogato fino al 10 aprile compreso il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale. Lo ha deciso la Regione Toscana considerato il perdurante rischio di sviluppo di incendi boschivi dovuto alle condizioni climatiche che possono favorire l'innesco e la propagazione di incendi.

venerdì, 29 marzo 2019, 14:57

"La famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna rappresenta l'istituzione più naturale ed aperta alla trasmissione della vita - esordisce Andrea Recaldin, commissario Provinciale, e Marcella Maniglia, segretario della Lega di Lucca -.

venerdì, 29 marzo 2019, 12:00

Lo spettacolo "Indovina chi calza lo stivale" in programma domenica 31 marzo alle ore 16 al polo culturale Artémisia a Tassignano apre l'edizione 2019 della rassegna di teatro per ragazzi "Briciole di teatro" promossa dal comune di Capannori e dal Centro Culturale di Tassignano. Il ciclo di eventi prevede tre...

venerdì, 29 marzo 2019, 11:35

Il comune di Lucca ha pubblicato l'avviso per la copertura di due posti in mobilità. Si tratta di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di “esperto di fascia b per l’espletamento di attività in materia amministrativa, contabile e socio-culturale”, categoria d, posizione giuridica d1 e un posto...

giovedì, 28 marzo 2019, 19:36

Sabato 30 marzo alle ore 11 in via Carlo Piaggia n.58 a Capannori la lista Sinistra con Capannori inaugurerà la sua nuova sede alla presenza del candidato sindaco del centrosinistra Luca Menesini.

giovedì, 28 marzo 2019, 18:07

Inizia sabato 30 marzo il programma di incontri organizzati dalla Lista Civica “Per Montecarlo” con Federico Carrara candidato a sindaco. A partire dalle ore 18.00 nel cortile del Palazzo Pellegrini-Carmignani (Ex-Convento) Via Roma a Montecarlo si terrà un aperitivo-incontro aperto a tutti i cittadini.

giovedì, 28 marzo 2019, 17:54

In vista del bando pubblico indetto dall' Azienda USL ToscanaNord Ovest, di 150 posti per la partecipazione al corso per operatore socio-sanitario, la Fisascat-Cisl Toscana Nord organizza un corso di preparazione alla selezione per l'accesso al corso OSS (operatori socio sanitari) da 1000 ore.

giovedì, 28 marzo 2019, 17:10

"Insieme per il territorio" - Lista civica voluta dalla gente per una maggiore equità e rispetto della territorialità interviene sulle elezioni per il rinnovo del Consorzio di Bonifica Toscana Nord: "Contributo di bonifica: un vero salasso per il centro storico di Lucca".

giovedì, 28 marzo 2019, 17:09

Domani sera (29 marzo) si accende di blu Porta Elisa. La città di Lucca, come molte altre città in Italia e nel Mondo, partecipa infatti anche quest'anno alla Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007.