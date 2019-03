Due giovani travolti in via Barsanti e Matteucci, appello all'assessore Marchini

lunedì, 18 marzo 2019, 17:48

L'appello della Uil Pensionati all'assessore Celestino Marchini: "Troppi incidenti, serve una soluzione e in tempi rapidi". L'ennesimo brutto incidente in via Barsanti e Matteucci - è scritto in una nota a firma del segretario territoriale Uilpensionati Lucca Guido Carignani - dimostra che quella strada è troppo pericolosa, come abbiamo già denunciato più volte. Non è più accettabile rimandare ulteriormente la soluzione del problema visto anche il numero di incidenti già accaduti. Serve un intervento da parte del Comune per mettere in sicurezza la strada". Un appello accorato lanciato dal segretario della Uil Pensionati di Lucca, Guido Carignani. D'altronde il sindacato ha la sua sede proprio in quella strada e ogni giorno i rappresentanti della Uil sono testimoni di episodi al limite che solo per puro caso non si trasformano in incidenti o peggio. Timori e perplessità che la Uil Pensionati mette nero su bianco in una lettera indirizzata all'assessore ai lavori pubblici e alla sicurezza stradale del Comune di Lucca, Celestino Marchini, anche alla luce dell'incidente di sabato quando due ragazzi sono stati gettati a terra mentre attraversavano sulle strisce, colpiti da un mezzo che non si è neppure fermato. "Attraversare questa strada comporta un rischio costante per gli autoveicoli che procedono a velocità elevata e in doppia fila con la conseguenza che chi attraversa sulle strisce il più delle volte rischia di essere travolto, come testimonia l'ultimo caso accaduto sabato scorso. Una strada al tempo stesso molto trafficata e frequentata perché qui, oltre alla Uil, ci sono la sede Inps, scuola Nottolini, ufficio postale, Caaf, patronato e assicurazioni varie. Questo significa un continuo attraversamento della strada soprattutto da parte di molti anziani e studenti".

La richiesta è quella di riuscire a limitare la velocità dei mezzi che sfrecciano spesso e volentieri a velocità sostenuta: "Non abbiamo la pretesa di indicare quale possa essere la soluzione - conclude Carignani - Impianto semaforico a chiamata, strisce zebrate rialzate con dosso che limiti la velocità o un ripensamento della strada con una sola corsia di marcia, ma un fatto è certo: non è più accettabile rimandare ulteriormente la soluzione del problema visto anche il numero di incidenti già accaduti.