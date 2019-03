Elezioni per il rinnovo del Consorzio di Bonifica, "Insieme per il territorio": "Serve rinnovare la classe dirigente e i modi di gestione"

Altre notizie brevi

mercoledì, 27 marzo 2019, 17:13

Domenica a Lucca in Via Beccheria dalle ore 10 alle 17 il Gruppo di Lucca del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM) sarà presente con un suo gazebo per la Giornata di Prevenzione Sanitaria gratuita, che tutto il Raggruppamento Toscana del Corpo mette in atto nei vari territori...

mercoledì, 27 marzo 2019, 16:41

Nei prossimi giorni saranno abbattuti tre alberi pericolosi. I primi due si trovano sulle Mura urbane, sul baluardo Santa Croce (nei pressi dei giochi per bambini, e su quello San Pietro vicino alla recinzione del Villaggio del Fanciullo. Si tratta rispettivamente di un acero e di un tiglio.

mercoledì, 27 marzo 2019, 16:21

Da domenica 31 marzo terminerà il rapporto convenzionale con l’Azienda USL Toscana nord ovest del dottor Giuseppe Giannini in servizio nell’ambito territoriale della Valle del Serchio.

mercoledì, 27 marzo 2019, 16:13

Importante Convegno sabato 30 marzo, a partire dalle ore 9 e fino alle 13, presso la sede dell’Ordine dei Medici di Lucca, in via Guinigi 40: “Medici sotto attacco: come difendersi”, organizzato dall’Ordine stesso per affrontare un tema di particolare attualità.

mercoledì, 27 marzo 2019, 16:07

Nel quadro delle convenzioni stipulate a favore degli abbonati al bus, CTT Nord ha rinnovato gli accordi con il Cinema Centrale, il Cinema Moderno ed il Cinema Astra di Lucca, che prevedono per tutto l'anno 2019, il biglietto d'ingresso a prezzo ridotto.

mercoledì, 27 marzo 2019, 13:57

"Nonostante sia trascorso più di un anno, noi, famiglie con questa necessità, non possiamo fruire dei contributi per l’acquisto di auto nuove o usate per favorire la mobilità delle persone disabili definiti con legge regionale 81 del dicembre 2017 con stanziamento di 200mila euro.

mercoledì, 27 marzo 2019, 12:49

Il Popolo della Famiglia di Lucca, di concerto con il coordinatore nazionale per l'Alta Italia, Mirko De Carli, per le prossime elezioni amministrative del comune di Capannori esprime il suo sostegno al candidato del Centro Destra Salvadore Bartolomei.

mercoledì, 27 marzo 2019, 12:40

Sabato 30 marzo alle ore 10.30 si terrà l'inaugurazione del percorso vita al parco Fiamme Gialle e dell'intervento di ristrutturazione del campo sportivo nella zona 167 di Porcari, accanto al nuovo sgambatoio per cani (in fondo a via Cavanis).

mercoledì, 27 marzo 2019, 12:22

Giovedì 28 marzo presso il centro “Chiavi d’Oro” alle ore 16 si terrà la conferenza “Piazza S. Michele: dal Foro romano ai giorni nostri”, secondo incontro dei Percorsi d’arte a Lucca 2019. Il dott. Francesco Niccoli illustrerà la storia di Piazza S.

mercoledì, 27 marzo 2019, 12:20

Dopo il successo del primo appuntamento a Livorno, lo scorso venerdì 15 marzo, si terrà a Lucca venerdì prossimo, 29 marzo, il secondo evento di restituzione del percorso Giovanisì #LabScuola.