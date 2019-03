Festa con apericena e animazione al lounge bar «Mai Mai» per le pazienti della breast unit dell'ospedale di Lucca

Altre notizie brevi

mercoledì, 20 marzo 2019, 17:22

La vicenda dell'assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale in Toscana è notoriamente tormentata. La gara, partita nel 2014, vide la prevalenza di Autolinee Toscane, società emanazione di Ratp, a sua volta controllata dallo Stato francese; l'altro partecipante alla gara, il consorzio Mobit costituito da Cap, Copit, Ctt Nord, Tiemme,...

mercoledì, 20 marzo 2019, 15:42

Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali dal 21 al 31 marzo su tutto il territorio regionale. Lo ha deciso la Regione Toscana considerato l'attuale rischio di sviluppo di incendi boschivi dovuto alle cattive condizioni climatiche.

mercoledì, 20 marzo 2019, 12:57

Marcella Maniglia, segretario della Lega di Lucca, torna ad intervenire sul tema della sicurezza nel comune di Capannori."Sono sempre di più i cittadini che si rivolgono alla Lega per chiedere aiuto, leggi più severe o, come dicono alcuni "Ci vorrebbe Salvini" - esordisce -; questo perché l'insicurezza condiziona la vita...

mercoledì, 20 marzo 2019, 12:31

50&Più Università comunica che venerdì 22 marzo il dottor Pierpaolo Lunati, specialista in ortopedia, parlerà di "La medicina rigenerativa nelle patologie ortopediche e sportive". Le malattie degenerative della cartilagine articolare hanno un forte impatto sociale, influendo in modo significativo sulla qualità di vita.

mercoledì, 20 marzo 2019, 11:09

Mancano pochi giorni all'avvio del laboratorio di teatro urbano “I battiti dell'anima voglio”. Gli incontri inizieranno il 2 di aprile e si svolgeranno i giorni di martedì e giovedì, fino a giugno, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 nell'auditorium della Pia Casa.

mercoledì, 20 marzo 2019, 09:02

Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Marco Martinelli ha presentato una risoluzione urgente di sostegno al congresso mondiale della famiglia che si svolgerà per la prima volta in Italia dal 29 al 31 marzo.

mercoledì, 20 marzo 2019, 08:51

Quando gli scrittori incontrano la diversità... scrivono. E a volte sanno farlo bene: con intelligenza e misura. Con affetto e rispetto, ironia e simpatia piena d'amore. È nata da questa idea di fondo l'iniziativa "Tra scrittura e disagio - Tre narratori contemporanei raccontano le diversità", in programma venerdì 29 marzo,...

martedì, 19 marzo 2019, 23:13

L'ANIC, sezione provinciale di Lucca e della Versilia, in collaborazione con l'Ottica Cacini (via delle Cornacchie, 960b Lucca), invita venerdì 22 marzo dalle ore 9:30 alle ore 13:30 alla dimostrazione ausili, prodotti ottici e visivi, a cura della ditta Vision Dept presso il punto vendita dell'Ottica Cacini, sito in via...

martedì, 19 marzo 2019, 23:03

"Il Parco Robinson a Sant'Anna in via Don Minzoni ha bisogno di una manutenzione più accurata", lo dice il consigliere Testaferrata Simona con una raccomandazione fatta in consiglio comunale stasera 19 marzo.

martedì, 19 marzo 2019, 19:02

Nell'ambito della rassegna teatrale Anspi Saltocchio 2019, organizzata dal Circolo Anspi di Saltocchio in collaborazione con la compagnia teatrale In Dolce Compagnia e dedicata alle compagnie teatrali amatoriali, sabato 23 marzo alle 21.15 al teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio va in scena il secondo appuntamento teatrale.