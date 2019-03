Francesco Petrini e l'esperienza dei Custodi della Città lunedì 11 al Cnv

Altre notizie brevi

venerdì, 8 marzo 2019, 14:42

I giovani lucchesi scendono in piazza per il clima. I gruppi locali dei movimenti internazionali Earth Strike e Fridays for Future organizzano una manifestazione per il 15 marzo, unendosi così allo sciopero mondiale per il clima, indetto dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg.

venerdì, 8 marzo 2019, 13:03

E' stato pubblicato sul sito del comune, nella sezione “Selezioni e bandi di concorso", l'avviso di mobilità per la copertura di 6 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo amministrativo/contabile, categoria B. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per l'8 aprile.

venerdì, 8 marzo 2019, 12:33

Per un giorno il Parco Commerciale San Vito si trasforma, Sabato 9 marzo fa un tuffo nel passato con esposizione e sfilata d’epoca. “La sfilata ed esposizione di Auto d’epoca” è una giornata nella quale i visitatori potranno fare i propri acquisti apprezzando l’eleganza e la bellezza delle auto d’epoca;...

venerdì, 8 marzo 2019, 09:58

Al via l'evento "I Fossi dell'arte", progetto organizzato da Arci Lucca e Versilia, con l'aiuto del pittore lucchese Fabrizio Barsotti che in via del Fosso n153 ha il suo studio. Inserito in Vivi Lucca 2019, l'esposizione di pittura-fotografia-scultura da tenere una volta il mese il terzo sabato del mese da...

giovedì, 7 marzo 2019, 17:09

Domani i membri della rete di Lucca e della Piana coinvolti nella lotta contro la violenza di genere, si incontreranno a Villa Bottini alle ore 11:00 per firmare il protocollo di intesa “Rete contro la violenza alle donne, le ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini”.

giovedì, 7 marzo 2019, 17:01

“A parte fare l'opinionista su tutto quello che fa il sindaco Luca Menesini, il candidato Salvadore Bartolomei come la pensa sugli assi viari? Ritiene che l'opera vada fatta così come presentata da Anas con qualche piccolo miglioramento, oppure come noi pensa che il progetto necessiti di modifiche? Perché ecco, per...

giovedì, 7 marzo 2019, 16:48

Venerdì alle ore 21,15 al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” la Compagnia Le Formiche va in scena con “Incontro al sole” liberamente ispirato al romanzo “L’ultimo giorno di sole” di Giorgio Faletti.

giovedì, 7 marzo 2019, 16:47

“Il Polo Tecnologico Lucchese rappresenta un motore di sviluppo per tutto il territorio – dichiarano gli assessori all'innovazione Gabriele Bove e allo sviluppo economico Valentina Mercanti. - L'iniziativa della Camera di Commercio di far collaborare questa realtà con le altre risorse della città e con il mondo della scuola è...

giovedì, 7 marzo 2019, 15:40

"Con uno scatto di hybris, non pago di aver commesso una gaffe istituzionale di grandi proporzioni, avendo snobbato l'incontro sugli assi viari, Menesini litiga finanche col suo partito e ora che fa? Rimasto da solo cerca alleati fra i sindaci della provincia e fa, di corsa, perché le elezioni si...

giovedì, 7 marzo 2019, 15:24

Il Consiglio comunale ha approvato, senza i voti del centrodestra, la mozione per attrezzature e strumenti riabilitativi al Campi di Marte, comprese palestre e la piscina terapeutica, proposta dall'associazione "Vengo anch'io" Astrolabio. Per il consigliere di CasaPound, che ha votato la mozione della maggioranza, un passo avanti verso le esigenze...