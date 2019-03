Giovedì l'inaugurazione di un nuovo defibrillatore a San Colombano

Altre notizie brevi

martedì, 12 marzo 2019, 17:53

Le barriere architettoniche sono un ostacolo spesso insormontabile per i disabili. Per questa ragione l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC) di Lucca offre a tutti i cittadini con diversa abilità un servizio ad hoc per denunciare ma soprattutto per risolvere i problemi che tali soggetti debbono affrontare quotidianamente.

martedì, 12 marzo 2019, 14:58

Come per le precedenti consultazioni elettorali, anche in occasione delle prossime elezioni del 26 maggio per il rinnovo del Parlamento Europeo, l'amministrazione comunale ha previsto di nominare in via prioritaria come scrutatori ai seggi le persone disoccupate oppure in carico al servizio sociale per condizioni di povertà o situazione economica disagiata.

martedì, 12 marzo 2019, 12:57

Un paese più sicuro e dove le regole si rispettano è un paese in cui la qualità della vita è migliore la qualità della vita. Lo chiedono gli stessi cittadini e del resto questo è un principio che l'amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari ha cercato di mettere in atto...

martedì, 12 marzo 2019, 12:01

Venerdì 15 marzo, alle ore 17.30, nell'ambito delle iniziative promosse dal comune e dalla Commissione Pari Opportunità in occasione della Festa della donna, all'ostello 'La Salana' in via del Popolo a Capannori si terrà l'incontro ' La donna è cuoca...L'uomo è chef!!!L'incontro ideato e condotto da Michela Panigada è promosso...

martedì, 12 marzo 2019, 10:41

Fattori ambientali e modalità di vita sono elementi determinanti che condizionano lo stato di salute della popolazione. Di questo si parlerà nel nuovo incontro promosso dell’Associazione “Amici dell’Agorà”, nell’ambito del progetto “Agorà della Scienza”, e dalla Biblioteca Civica “Agorà”.

martedì, 12 marzo 2019, 08:59

Ecco i nuovi orari di apertura del Via Francigena Entry Point - ex Casa del Boia che potete trovare anche sul sito internet http://www.viafrancigenaentrypoint.eu/it/orari-biglietti

lunedì, 11 marzo 2019, 22:31

Sabato 16 marzo, a partire dalle ore 8.30, è in programma presso l’Auditorium Distretto di Capannori, un convegno organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lucca, su un tema di grande attualità: “Salute e ambiente.

lunedì, 11 marzo 2019, 22:29

Sabato 16 marzo, a partire dalle ore 8.30, è in programma presso l’Auditorium dell’Ospedale Versilia un convegno, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lucca, su un tema di grande attualità: “La morte improvvisa”. Moderano la prima parte delll’evento Maurizio Lunardi e Giancarlo Casolo.

lunedì, 11 marzo 2019, 22:18

È stata annullata la seduta di domani della commissione consiliare speciale per i rapporti fra il comune e la Lucchese, che era stata convocata per alle ore 14, in quanto il revisore unico Matteo Romani non potrà essere presente non potendo, come da lui comunicato, divulgare notizie e accadimenti relativi...

lunedì, 11 marzo 2019, 15:25

Sabato 16 marzo alle ore 17 a LuccaLibri - Libreria Caffè letterario in viale Regina Margherita 137 si terrà la presentazione dell'antologia poetica di Maurizio Guccione “Le mie stanze- Poesie” (La Grafica Pisana, 2019).