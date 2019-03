"Idee in Movimento", il taccuino della settimana della campagna d'ascolto nei paesi con Salvadore Bartolomei

Altre notizie brevi

lunedì, 18 marzo 2019, 21:23

Venerdì 22 marzo alle ore 21 nei locali della Biblioteca Comunale Decentrata "M.Tobino" di Camigliano il Maestro Rossano Ercolini presenterà il suo ultimo libro "Rifiuti zero" dove , quasi come in un manuale , sono indicati i dieci passi per la rivoluzione ecologica.

lunedì, 18 marzo 2019, 17:48

L'appello della Uil Pensionati all'assessore Celestino Marchini: "Troppi incidenti, serve una soluzione e in tempi rapidi". L'ennesimo brutto incidente in via Barsanti e Matteucci - è scritto in una nota a firma del segretario territoriale Uilpensionati Lucca Guido Carignani - dimostra che quella strada è troppo pericolosa, come abbiamo già...

lunedì, 18 marzo 2019, 15:12

Sono circa sessanta gli assegni destinati alle utenze non più attive – fra domestiche e non domestiche – che, a partire dai prossimi giorni, Ascit servizi ambientali spa provvederà a consegnare ai cittadini e alle aziende del Comune di Montecarlo per un totale di circa 9.000 euro.

lunedì, 18 marzo 2019, 15:04

Aprono il 21 marzo prossimo e chiuderanno il 26 aprile 2019 le iscrizioni ai nidi d'infanzia e agli spazi gioco a titolarità comunale per l'anno educativo 2019/2020. Possono essere iscritti ai nidi i bambini residenti nel Comune di Lucca nati: dal 1 settembre 2018 al 26 aprile 2019 (fascia piccoli),...

lunedì, 18 marzo 2019, 12:41

"Il consigliere Minniti ci crede davvero in quello che scrive oppure fa soltanto della misera propaganda politica?". Se lo domanda il consigliere comunale del Pd Leonardo Dinelli che, poi, prosegue:

lunedì, 18 marzo 2019, 12:32

L'amministrazione Menesini ha stabilito di dare la precedenza a disoccupati, inoccupati e studenti nella nomina a scrutatori per le elezioni amministrative ed europee del 26 maggio e per l'eventuale ballottaggio del 9 giugno. Entro il 15 aprile chi è iscritto all'albo degli scrutatori di seggio elettorale può manifestare la propria...

lunedì, 18 marzo 2019, 11:07

Domani, martedì 19 marzo, alle ore 21.00, al Museo Athena di Capannori, si terrà la video - proiezione commentata "San Giuseppe nella tradizione" a cura di Sebastiano Micheli dell'associazione culturale 'Ponte' . L'iniziativa, che fa parte del ciclo 'A veglia col Ponte,' è ad ingresso libero.

lunedì, 18 marzo 2019, 10:02

"Un segnale positivo, ma non abbastanza". Earth Strike Lucca e Fridays for Future Lucca accolgono con favore il piano di aprire un tavolo di coordinamento sui temi ambientali, a risposta del climate strike del 15 marzo, ma sottolineano che non è abbastanza.

lunedì, 18 marzo 2019, 09:38

La sezione ANPI di Lucca i in merito all’adesivo apposto dall’associazione di destra, LMG, sul nome di Erbstein, nel cartello della strada a lui intestata, desidera esprimere la propria opinione:

lunedì, 18 marzo 2019, 09:07

Il giorno 12 e 13 marzo si è svolto l’esame di qualifica del progetto FIGARO - Addetto Acconciatore matricola 2017LA005 finanziato -Approvato con DD 11526 del 24/10/2006 ed è in programma la manifestazione conclusiva per giovedì 21 marzo alle ore 15.00 c/o la sede dell’Agenzia Formativa Per-Corso srl in via...