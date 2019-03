IDV Lucca: "Rilanciamo il partito con un nuovo progetto"

Altre notizie brevi

domenica, 3 marzo 2019, 11:06

Giovedì 7 marzo, l'Associazione "Amici del libro" renderà omaggio ad una grande donna del territorio: Elena Zareschi. Alcuni dei soci dell'associazione Amici del Libro hanno effettuato una accurata ricerca sulla vita di Elena e sulle sue interpretazioni; hanno recuperato foto, hanno condotto varie interviste, hanno parlato con la sorella Brunilde...

sabato, 2 marzo 2019, 16:28

venerdì, 1 marzo 2019, 17:39

La sicurezza è una delle condizioni essenziali per ogni tipologia di lavoro, ma in particolar modo per quei settori che lavorano nel settore della bellezza e del benessere.

venerdì, 1 marzo 2019, 14:06

"Il Consorzio di Bonifica sta facendo campagna elettorale 'con altri mezzi'? Sono sospetti gli incontri sul territorio con gli assessori e i soldi a pioggia che arriveranno a Capannori prima delle elezioni". Scrive così dalla propria sede di Marlia CasaPound Italia, commentando lo stanziamento di 340 mila euro per i...

venerdì, 1 marzo 2019, 14:03

Le proiezioni saranno sabato alle ore 20.00, domenica alle ore 18.30 e lunedì alle ore 21 al Cinema Artè Capannori.

venerdì, 1 marzo 2019, 14:02

È aperto da oggi il bando per il sostegno alle famiglie tramite “Buoni Scuola” per la frequenza nell'anno scolastico 2018/2019 nelle scuole dell'infanzia paritarie dei bambini dai 3 ai 6 anni. Potranno presentare domanda i cittadini residenti in Toscana i cui figli frequentano una scuola dell'infanzia paritaria priv ata del...

venerdì, 1 marzo 2019, 09:35

E' tutto un fermento per poter organizzare l'appuntamento "I Fossi dell'arte" che partirà il 20 aprile dalle 16,30 alle 21,30 nel tratto compreso tra la Madonna dello Stellario dal numero civico 129-177. Il progetto, organizzato con Arci Lucca, insieme al pittore Fabrizio Barsotti, è per valorizzare e promuovere una parte...

giovedì, 28 febbraio 2019, 17:44

Venerdì alle ore 21:15 all'auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” di Porcari la Compagnia dei Sognatori andrà in scena con il “Processo a Susanna Strip” commedia in due atti di Mariaraffaella Lanzara.

giovedì, 28 febbraio 2019, 17:13

Domenica 17 marzo si terrà la consueta visita di un giorno al Cosmoprof Worldwide Bologna 2019.

giovedì, 28 febbraio 2019, 15:44

Maria Letizia Casani è il nuovo direttore generale dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, della quale ricopriva fino ad oggi il ruolo di direttore amministrativo. Succede a Mauro Maccari.