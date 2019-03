Il comune mette in vendita 11 veicoli del proprio parco mezzi

Altre notizie brevi

martedì, 26 marzo 2019, 16:55

Grazie al contributo ordinario per le attività dell'anno 2018 concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Società Filarmonica "Giacomo Puccini" di Montecarlo ha rinnovato completamente la dotazione di leggii, acquistandone 40 di tipo professionale da orchestra che saranno utilizzati per la prima volta in occasione del concerto di...

martedì, 26 marzo 2019, 16:27

«Più che immobiliarismo, qui siamo davanti all’immobilismo»: è in un gioco di parole la sintesi delle valutazioni che il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti esprime circa la Comunicazione 38 della giunta regionale In merito alla vendita dei beni immobili delle Aziende sanitarie in Toscana, calendarizzata per...

martedì, 26 marzo 2019, 14:18

“Ho appreso con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Lucia Rucireta Barghini. Lucia è stata la mia insegnante di italiano, storia e geografia alle medie. È stata l’insegnante di generazioni di altopascesi, la nostra prof.

martedì, 26 marzo 2019, 12:10

Acque SpA comunica che, al fine di eseguire il collegamento di una nuova tubazione sulla rete di distribuzione nel comune Capannori, venerdì 29 marzo dalle ore 08:30 alle 12:30, verrà sospesa l’erogazione idrica in via di Badia di Castelvecchio di Compito (dall’incrocio con Via del Poggetto fino al termine della strada).

lunedì, 25 marzo 2019, 15:03

"Vedere tutte queste persone e tante ragazze come noi mi ha fatto tremare le gambe!" Questo è uno dei tanti commenti fatti da una nostra giocatrice nel vedere la splendida cornice offerta dall'Allianz Stadium, che ha fatto segnare il tutto esaurito, in occasione del big match fra Juventus Womens e...

lunedì, 25 marzo 2019, 13:58

La pensione 'quota 100' è una delle novità più importanti varate con la legge di bilancio dal governo per il 2019. Una misura che ha precisi ambiti di applicazione, vantaggi e criticità che è bene conoscere prima di prendere qualsiasi decisione.

lunedì, 25 marzo 2019, 13:53

Cosa prevede il nuovo scenario normativo in materia di flessibilità ed incentivi al lavoro a disposizione delle imprese, è al centro dell’incontro che la Cna ha organizzato, in collaborazione con Ranstadt per il 28 marzo, alle ore 17.

lunedì, 25 marzo 2019, 13:29

Dal pomeriggio di oggi forti venti di Grecale interesseranno la Toscana, con raffiche fino a 60-70 km/h sull'Alto Mugello; dalla tarda serata (intorno alle ore 21-22) vento forte da nord-est sulle zone appenniniche in estensione alle zone settentrionali della regione entro la mezzanotte e a tutta la regione nella giornata...

lunedì, 25 marzo 2019, 12:08

“La Camera - dichiara l'onorevole Riccardo Zucconi - ha approvato il decreto-legge sul reddito di cittadinanza sul quale rimangono intatte le nostre critiche sia di principio che di concreta attuazione. Per questo, ho deciso di sottoscrivere due importanti atti relativi ad altrettanto importanti aspetti della legge.

domenica, 24 marzo 2019, 19:02

Dal Medioevo ad oggi, le aree attorno alla Cattedrale e a San Michele sono sempre state il fulcro della vita cittadina. Sedi dei diversi poteri che si sono avvicendati, aree commerciali e monumentali di primaria importanza, sono tuttora il luogo preferito di ritrovo di lucchesi e visitatori.A questi temi è...