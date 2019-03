Il consiglio ha commemorato Maria Pia Bertolucci

Altre notizie brevi

mercoledì, 6 marzo 2019, 23:21

E’ venuto a mancare, dopo una brutta e dolorosa malattia, Silvano Papini. A tracciare un suo ricordo, in occasione della sua scomparsa, è Stefano Baccelli: "Sono profondamente addolorato. Le nostre strade di vita si erano incrociate a più riprese: la passione politica condivisa prima nella sinistra DC, poi nel Partito...

mercoledì, 6 marzo 2019, 21:34

Giovedì 7 marzo alle ore 17 si tiene a Lucca, nella sede del Polo Tecnologico Lucchese, un incontro per presentare il nuovo progetto e il nuovo lay-out della 83^ Mostra dell’Artigianato di Firenze, in programma a Firenze dal 24 aprile al 1° maggio 2019.

mercoledì, 6 marzo 2019, 16:48

Sabato 9 marzo dalle 9 alle 13 in occasione dell'apertura del bando di iscrizione ai servizi educativi per l'anno scolastico 2019/20 i nidi, gli spazi gioco e il centro bambini e famiglie saranno aperti a famiglie, genitori e bambini, per scoprire, conoscere i servizi educativi pubblici e privati che accolgono...

mercoledì, 6 marzo 2019, 16:47

In arrivo risorse per nuovi interventi per la messa in sicurezza delle strade urbane ed extraurbane con elevata incidentalità. La Giunta regionale toscana ha deliberato l'avvio del bando 2019 per la sicurezza stradale, per un totale di 4 milioni di euro.

mercoledì, 6 marzo 2019, 15:17

Domani dalle ore 18 alle ore 20 al Museo Rossonero posto sotto la Curva Ovest dello Stadio Porta Elisa, sarà presente tutta la squadra rossonera che si è resa disponibile ad incontrare tutti i tifosi che vorranno intervenire.

mercoledì, 6 marzo 2019, 14:07

Si svolgerà domani 7 marzo a Lucca l’assemblea congressuale provinciale di Legacoop Toscana in preparazione del 13° Congresso regionale, in programma il 22 marzo a Firenze.

mercoledì, 6 marzo 2019, 12:34

Appuntamento anche quest'anno con le nuove uscite della Collana Italiane, diretta e ideata da Nadia Verdile per Pacini Fazzi editore, le cui novità vengono sempre programmate ad inizio del mese tradizionalmente legato alla donna. Sono ormai 13 le biografie edite nella Collana a firma di note studiose e fra queste...

mercoledì, 6 marzo 2019, 11:04

Dal giorno 11 al 16 marzo all'Istituto Comprensivo Lucca 6 si svolgerà la "settimana della lettura" con tante iniziative per promuovere nei bambini l'interesse verso il libro e il piacere di leggere. Riteniamo infatti che promuovere e potenziare negli alunni l'amore verso la lettura sia fondamentale per il loro processo...

mercoledì, 6 marzo 2019, 10:26

Domenica, 10 marzo, dalle ore 16 alle ore 18, presso la Biblioteca Comunale Decentrata di Camigliano, a cura della Associazione "Amici del libro", in occasione della festa del papà, si terrà un laboratorio per bambini della scuola materna ed elementare ( massimo 15 bambini)

mercoledì, 6 marzo 2019, 08:43

Si terrà sabato 17 marzo, a Palazzo Ducale, il congresso provinciale dell’Andi, Associazione nazionale dentisti italiani, di cui è presidente il dottor Alessandro Biagioni. Il tema di fondo del congresso verte su “Soluzioni e suggerimenti clinici per la pratica quotidiana”.