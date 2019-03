Incontri per estetiste, la Cna conferma l’importanza della formazione per il settore

venerdì, 1 marzo 2019, 17:39

La sicurezza è una delle condizioni essenziali per ogni tipologia di lavoro, ma in particolar modo per quei settori che lavorano nel settore della bellezza e del benessere.

A Lucca si tratta di 210 imprese che impiegano oltre 630 addetti.

Per queste imprese la Cna di Lucca ha organizzato una riunione per lunedi 4 marzo dalle ore 11 alle ore 13 nella sede provinciale dell’associazione, in via Romana n. 615/P.

“La Cna da tempo investe molto nella formazione di chi lavora in questo settore – dice Renza Giannini, presidente provinciale delle estetiste Cna e componente del Comitato Regionale per le discipline del benessere e bio naturali – perché si possa lavorare in totale sicurezza. Del resto il dato relativo al 2017 parla di un settore che conta una ripresa pari al 2 per cento, per un fatturato di 236 milioni a livello nazionale. Per questo è necessario che le imprese si qualifichino e continuino a dare un maggiore servizio di qualità. Durante questo incontro si parlerà nello specifico delle disposizioni operative per la vigilanza ed il controllo degli apparecchi elettromeccanici utilizzati per le attività di estetista, ma anche dell’applicazione della nuova normativa della privacy, visto che chi si occupa del benessere e della bellezza si trova a trattare anche dati sanitari sensibili”.

Nella mattinata sono previsti gli interventi di Paolo Lucchesi (operatore Usl Toscana NordOvest), di Francesca Marchetti (consulente sicurezza) e di Brunella Bini (direttrice del CafCna di Lucca).