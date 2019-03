Incontro sugli incentivi al lavoro: la Cna insieme a Ranstadt informa le imprese

lunedì, 25 marzo 2019, 13:53

Cosa prevede il nuovo scenario normativo in materia di flessibilità ed incentivi al lavoro a disposizione delle imprese, è al centro dell’incontro che la Cna ha organizzato, in collaborazione con Ranstadt per il 28 marzo, alle ore 17.

L’incontro è rivolto alle imprese del territorio e si terrà nella sede della Cna in via Romana, 615/p.

Il programma prevede l’apertura dei lavori da parte di Andrea Muzzi dell’area manager Randstad Italia seguito dall’intervento di Stephano Tesi, direttore provinciale dell’associazione.

Seguirà la relazione di Sabrina Chiarelli, business legal consultant Randstad Italia ed un aperitivo a fine lavori.