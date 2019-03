Inizia sabato 30 marzo il programma di incontri organizzati dalla Lista Civica “Per Montecarlo” con Federico Carrara candidato a sindaco

Altre notizie brevi

giovedì, 28 marzo 2019, 19:36

Sabato 30 marzo alle ore 11 in via Carlo Piaggia n.58 a Capannori la lista Sinistra con Capannori inaugurerà la sua nuova sede alla presenza del candidato sindaco del centrosinistra Luca Menesini.

giovedì, 28 marzo 2019, 17:54

In vista del bando pubblico indetto dall' Azienda USL ToscanaNord Ovest, di 150 posti per la partecipazione al corso per operatore socio-sanitario, la Fisascat-Cisl Toscana Nord organizza un corso di preparazione alla selezione per l'accesso al corso OSS (operatori socio sanitari) da 1000 ore.

giovedì, 28 marzo 2019, 17:10

"Insieme per il territorio" - Lista civica voluta dalla gente per una maggiore equità e rispetto della territorialità interviene sulle elezioni per il rinnovo del Consorzio di Bonifica Toscana Nord: "Contributo di bonifica: un vero salasso per il centro storico di Lucca".

giovedì, 28 marzo 2019, 17:09

Domani sera (29 marzo) si accende di blu Porta Elisa. La città di Lucca, come molte altre città in Italia e nel Mondo, partecipa infatti anche quest'anno alla Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007.

giovedì, 28 marzo 2019, 16:57

Sabato 30 marzo alle 18 all'auditorium dell'Istituto "Luigi Boccherini" si terrà il secondo appuntamento di Musica ragazzi realizzato in collaborazione con il progetto Floema della Fondazione Pistoiese Promusica.A esibirsi saranno due solisti dell'orchestra Leonore, Silvia Mazzon al violino e Natalino Ricciardo al corno, insieme alla pianista Leonora Armellini, musicista molto...

giovedì, 28 marzo 2019, 15:34

Compleanno d'artista: Fabrizio Barsotti, nato il 30 marzo di 51 anni fa, pittore autodidatta, ha da sempre il suo studio in via del Fosso n153 nel centro storico. E' organizzatore dell'evento "I fossi dell'arte", sei eventi in programma dal 20 aprile in orario 16,30-21,30 fino a settembre, organizzato con Arci...

giovedì, 28 marzo 2019, 13:12

“Caro fratello da poco sei volato via, hai lasciato in me un grande dolore e un grande vuoto”: è Una storia di amore e di speranza come recita il titolo quella che Evelina Fazzi pedagogista, mediatore familiare, esperta in Psicologia del disegno infantile e vice presidente dell'Associazione Adottare insieme, ci...

giovedì, 28 marzo 2019, 12:47

Il 23 e 24 aprile 2019 si svolgeranno i campus di primavera tra i musei lucchesi per bambini dai 7 ai 10 anni: un’occasione importante per far avvicinare i ragazzi alla conoscenza dei musei del territorio tramite modalità di approccio adeguate alla loro età (giochi, laboratori creativi, racconti).

giovedì, 28 marzo 2019, 10:18

"Le famiglie sono i luoghi dove tutte le donne e tutti gli uomini sono uguali e liberi". E' lo slogan scelto da quindici associazioni, che per domani (venerdì 29 marzo) organizzano a Lucca un presidio in piazza, per esprimere il dissenso al XIII Congresso Mondiale delle Famiglie (World Congress of...

giovedì, 28 marzo 2019, 08:40

Altra attività di Arte Formato Famiglia che si terrà domenica 31 marzo dalle 15.00 alle 17.00 presso il Via Francigena Entry Point - ex Casa del Boia di Lucca. I ragazzi si avventureranno sulla via Francigena, tappa dopo tappa, a colpi di dado in un grande gioco dell'oca, con imprevisti...