Insieme per il territorio: "Cambiare si può, serve rinnovare la classe dirigente ed i modi di gestione"

martedì, 26 marzo 2019, 23:20

In occasione delle elezioni per il rinnovo del Consorzio di Bonifica Toscana Nord ecco la lettera ai consorziati di "Insieme per il territorio" lista civica voluta dalla gente.

"Insieme per il territorio" è un raggruppamento di "donne e uomini" rispettosi della parità di genere, imprenditori, professionisti, pensionati, desiderosi di avere un'ente efficiente e trasparente nella sua attività istituzionale che tenga conto della territorialità, cosa che in questi ultimi anni non è stato: questo è uno degli obbiettivi che accomuna i candidati della lista e per questo si sono impegnati.

Venerdì 5 e sabato 6 aprile recandoti a votare presso un seggio nel comprensorio di bonifica, puoi cambiare il tuo consorzio, dare forza al cambiamento per attuare il programma , che pone al centro la sicurezza idraulica, il consorziato, per ristabilire il rapporto di fiducia che è stato compromesso in questi ultimi anni di governo "centralista". L'obiettivo del cambiamento può essere raggiunto aprendo alla semplificazione e alla trasparenza, dando dignità al ruolo della assemblea e non mortificandola come avvenuto in questi ultimi tempi. I rappresentanti di "insieme per il territorio" si adopereranno ad una rigorosa verifica degli sprechi, che oggi sono notevoli e senza freni, l'ente va riportato ad una gestione del buon "Padre di Famiglia" cosa che oggi ha perso, mettendo a rischio i suoi compiti istituzionali".