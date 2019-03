Juventus Womens e Fiorentina Womens, lo staff tecnico sugli spalti a fare il tifo

Altre notizie brevi

lunedì, 25 marzo 2019, 13:58

La pensione 'quota 100' è una delle novità più importanti varate con la legge di bilancio dal governo per il 2019. Una misura che ha precisi ambiti di applicazione, vantaggi e criticità che è bene conoscere prima di prendere qualsiasi decisione.

lunedì, 25 marzo 2019, 13:53

Cosa prevede il nuovo scenario normativo in materia di flessibilità ed incentivi al lavoro a disposizione delle imprese, è al centro dell’incontro che la Cna ha organizzato, in collaborazione con Ranstadt per il 28 marzo, alle ore 17.

lunedì, 25 marzo 2019, 13:29

Dal pomeriggio di oggi forti venti di Grecale interesseranno la Toscana, con raffiche fino a 60-70 km/h sull'Alto Mugello; dalla tarda serata (intorno alle ore 21-22) vento forte da nord-est sulle zone appenniniche in estensione alle zone settentrionali della regione entro la mezzanotte e a tutta la regione nella giornata...

lunedì, 25 marzo 2019, 12:08

“La Camera - dichiara l'onorevole Riccardo Zucconi - ha approvato il decreto-legge sul reddito di cittadinanza sul quale rimangono intatte le nostre critiche sia di principio che di concreta attuazione. Per questo, ho deciso di sottoscrivere due importanti atti relativi ad altrettanto importanti aspetti della legge.

domenica, 24 marzo 2019, 19:02

Dal Medioevo ad oggi, le aree attorno alla Cattedrale e a San Michele sono sempre state il fulcro della vita cittadina. Sedi dei diversi poteri che si sono avvicendati, aree commerciali e monumentali di primaria importanza, sono tuttora il luogo preferito di ritrovo di lucchesi e visitatori.A questi temi è...

domenica, 24 marzo 2019, 10:22

“Vogliamo una scuola che abbia insegnanti stabili e avvieremo perciò al più presto le procedure per il loro reclutamento stabile” e “In questo momento abbiamo la necessità di stabilizzare i nostri docenti e quindi abbiamo avviato con l’ultima legge finanziaria i presupposti per avviare in tempi anche veloci le procedure...

sabato, 23 marzo 2019, 17:01

Prosegue la campagna d'ascolto "Idee in Movimento" del candidato sindaco del Centrodestra, Salvadore Bartolomei. Ecco le date e i luoghi di ritrovo programmati da lunedì a venerdì:

venerdì, 22 marzo 2019, 23:23

Martedì 26 marzo le attività dell’Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Lucca, saranno erogate dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in Via Vittorio Veneto, di fronte a Corte Campana (Camera di Commercio).

venerdì, 22 marzo 2019, 23:16

Tornano a grande richiesta le visite guidate all'interno dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano. La Fondazione Tobino ha quindi deciso di inserire una data straordinaria, domenica 31 marzo, per permettere a tutti di poter visitare l'intera struttura di Maggiano. La partenza dei gruppi accompagnati da guide è prevista alle ore: 9.00...

venerdì, 22 marzo 2019, 17:31

Sabato 23 marzo alle ore 21:15 al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” la Compagnia I Pinguini di Firenze andrà in scena con lo spettacolo “La colpa è del giardino” commedia di Edward Albee.