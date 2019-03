L'Archivio Fotografico Lucchese chiude i servizi al pubblico da lunedì 18 marzo: presto nuova procedura per l'affidamento della gestione

Altre notizie brevi

mercoledì, 13 marzo 2019, 16:23

"Qual è l'idea di Capannori per i prossimi vent'anni? Capannori dove vuole andare? Negli ultimi 15 anni sono mancate programmazione e visione ampia, e si è giocato a rincorrere le emergenze. A gestire l'ordinario per gestire il potere. E si è deciso di non decidere.

mercoledì, 13 marzo 2019, 15:53

Venerdì 15 marzo, alle ore 17, nella sala Pardi del polo culturale Artèmisia, nell'ambito della rassegna 'I giovedì letterari' si terrà la Presentazione del libro di Paola Massoni “I misteriosi mondi di Mèlia' edito da Ibiskos Ulivieri.

mercoledì, 13 marzo 2019, 14:18

"Domenica 3 Marzo più di 600 cittadini sono venuti nella sede di Piazza S.Francesco per contribuire a determinare la scelta del nuovo Segretario Nazionale del PD - rende noto con un breve comunicato il Circolo Centro Storico PD -.

mercoledì, 13 marzo 2019, 14:17

Il candidato sindaco Simone Lunardi incontrando la cittadinanza al Frantoio Sociale ha illustrato i punti programmatici, tra i quali - si legge nella nota del Movimento 5 Stelle - Gruppo Consiliare di Capannori "per il territorio del Compitese vi è l'acquisizione all'asta giudiziaria dell'azienda agricola Lago della Gherardesca, ovvero 40...

mercoledì, 13 marzo 2019, 14:06

“L’eccessiva altezza del livello e, in alcuni casi, anche la velocità dell’acqua, funzionali alle centraline idroelettriche presenti, stanno creando problemi significativi per la manutenzione del Pubblico Condotto e per la tenuta delle sponde in muratura di questa importantissima arteria idraulica, in particolare nell’area a nord del Centro storico di Lucca.

mercoledì, 13 marzo 2019, 12:51

Giovedì 14 marzo primo appuntamento con Percorsi d'arte a Lucca-Cartanziani 2019, un programma frutto della sinergia tra comune, Centro Chiavi D'Oro, Associazione Terzo Millennio, Complesso Museale della Cattedrale di Lucca.Percorsi d'Arte a Lucca - Cartanziani 2019 è un invito ad esplorare alcuni "luoghi" della città che la rendono così affascinante...

mercoledì, 13 marzo 2019, 10:56

L'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti invita la cittadinanza alla conferenza di Neva Chiarenza, Archeologa della Soprintendenza di Lucca, ed Elisabetta Abela, Archeologa professionista, dal titolo "Strade, piazze e palazzi: un anno di scavi e di scoperte a Lucca", con introduzione del professor Michelangelo Zecchini, giovedì 14 marzo, alle...

mercoledì, 13 marzo 2019, 10:55

Tre appuntamenti dedicati alla dispersione scolastica con protagonisti Lorenzo Baglioni, cantante da sempre vicino al mondo scuola, e i giovani dei dieci Istituti superiori toscani che durante l'anno hanno partecipato al percorso Giovanisì #LabScuola e che in questa occasione racconteranno la loro esperienza ad altri studenti.

mercoledì, 13 marzo 2019, 10:53

“Come volevasi dimostrare, il DL Dignità non ha prodotto gli effetti sperati, tutt’altro. Secondo l’Osservatorio Datalab di Assolavoro infatti, in soli sei mesi (da luglio a dicembre 2018) le persone occupate tramite Agenzie per il Lavoro sono diminuite dell’8,5% , un dato decisamente allarmante se si pensa che ad essere...

mercoledì, 13 marzo 2019, 10:08

Domenica 17 marzo (ore 17), nella Saletta Catalani (g. c.) del San Luca Palace Hotel di via San Paolino, sarà proiettata una particolare e rara edizione, realizzata negli anni ’70, dell’operetta L’acqua cheta, la celebre commedia fiorentina di Augusto Novelli, musicata dall’elbano Giuseppe Pietri.