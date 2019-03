Lucca in piazza per esprimere dissenso al convegno per la famiglia

Altre notizie brevi

giovedì, 28 marzo 2019, 13:12

“Caro fratello da poco sei volato via, hai lasciato in me un grande dolore e un grande vuoto”: è Una storia di amore e di speranza come recita il titolo quella che Evelina Fazzi pedagogista, mediatore familiare, esperta in Psicologia del disegno infantile e vice presidente dell'Associazione Adottare insieme, ci...

giovedì, 28 marzo 2019, 12:47

Il 23 e 24 aprile 2019 si svolgeranno i campus di primavera tra i musei lucchesi per bambini dai 7 ai 10 anni: un’occasione importante per far avvicinare i ragazzi alla conoscenza dei musei del territorio tramite modalità di approccio adeguate alla loro età (giochi, laboratori creativi, racconti).

giovedì, 28 marzo 2019, 08:40

Altra attività di Arte Formato Famiglia che si terrà domenica 31 marzo dalle 15.00 alle 17.00 presso il Via Francigena Entry Point - ex Casa del Boia di Lucca. I ragazzi si avventureranno sulla via Francigena, tappa dopo tappa, a colpi di dado in un grande gioco dell'oca, con imprevisti...

mercoledì, 27 marzo 2019, 19:58

Nell'ambito della VII^ edizione del Premio "Voltaire" per la saggistica nazionale, venerdì 29 marzo, h. 18:30, presso Villa Rossi, via di Villa Altieri n. 1672 in Lucca, Alberto Bradanini presenterà il suo libro "Oltre la Grande Muraglia. Uno sguardo sulla Cina che non ti aspetti" (Università Bocconi Editore, Milano 2018).

mercoledì, 27 marzo 2019, 17:13

Domenica a Lucca in Via Beccheria dalle ore 10 alle 17 il Gruppo di Lucca del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM) sarà presente con un suo gazebo per la Giornata di Prevenzione Sanitaria gratuita, che tutto il Raggruppamento Toscana del Corpo mette in atto nei vari territori...

mercoledì, 27 marzo 2019, 16:41

Nei prossimi giorni saranno abbattuti tre alberi pericolosi. I primi due si trovano sulle Mura urbane, sul baluardo Santa Croce (nei pressi dei giochi per bambini, e su quello San Pietro vicino alla recinzione del Villaggio del Fanciullo. Si tratta rispettivamente di un acero e di un tiglio.

mercoledì, 27 marzo 2019, 16:21

Da domenica 31 marzo terminerà il rapporto convenzionale con l’Azienda USL Toscana nord ovest del dottor Giuseppe Giannini in servizio nell’ambito territoriale della Valle del Serchio.

mercoledì, 27 marzo 2019, 16:13

Importante Convegno sabato 30 marzo, a partire dalle ore 9 e fino alle 13, presso la sede dell’Ordine dei Medici di Lucca, in via Guinigi 40: “Medici sotto attacco: come difendersi”, organizzato dall’Ordine stesso per affrontare un tema di particolare attualità.

mercoledì, 27 marzo 2019, 16:07

Nel quadro delle convenzioni stipulate a favore degli abbonati al bus, CTT Nord ha rinnovato gli accordi con il Cinema Centrale, il Cinema Moderno ed il Cinema Astra di Lucca, che prevedono per tutto l'anno 2019, il biglietto d'ingresso a prezzo ridotto.

mercoledì, 27 marzo 2019, 15:27

""Insieme per il territorio" , è un raggruppamento di "donne e uomini" rispettosi della parità di genere, imprenditori, professionisti , pensionati, desiderosi di avere un'ente efficiente e trasparente nella sua attività istituzionale che tenga conto della territorialità, cosa che in questi ultimi anni non è stato: questo è uno degli...