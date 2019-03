Lucca si unisce al Climate Strike del 15 marzo

venerdì, 8 marzo 2019, 14:42

I giovani lucchesi scendono in piazza per il clima. I gruppi locali dei movimenti internazionali Earth Strike e Fridays for Future organizzano una manifestazione per il 15 marzo, unendosi così allo sciopero mondiale per il clima, indetto dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg.

"Il corteo - si legge nella nota del movimento Earth Strike Lucca - partirà da Piazzale Verdi alle 9 e sfilerà per il centro storico, per chiedere azioni concrete e immediate per affrontare la crisi climatica sia a livello locale che nazionale. Una seconda manifestazione si svolgerà a partire da Piazza del Giglio dalle ore 17. Gli organizzatori hanno dichiarato che siamo in uno stato di emergenza climatica e chiedono alle istituzioni della provincia di dichiarare altrettanto, e di fissare un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra allo zero netto entro il 2030 - prosegue la nota -. Chiedono inoltre che la transizione verso un’economia sostenibile sia partecipativa, ovvero equa, democratica e trasparente".

“La politica pensa alle prossime elezioni, noi ai prossimi 100 anni. È giunto il tempo di agire, prima che sia troppo tardi. Le soluzioni le abbiamo già: mettiamole in pratica, e in fretta - hanno dichiarato i coordinatori locali dei due movimenti -. Alla manifestazione hanno già aderito varie associazioni e gruppi ambientalisti della Lucchesia (tra cui Lucca per l'Ambiente, Salviamo le Apuane e ReTe dei Comitati per la difesa del territorio) e si prevede una consistente partecipazione da parte degli studenti delle scuole superiori del territorio. Questa manifestazione mette Lucca sulla mappa delle proteste che si svolgeranno il 15 marzo — e interesseranno più di 70 paesi nel mondo — contro le politiche climatiche dei governi, insufficienti a limitare l’incremento della temperatura globale a 1.5 gradi. Un drastico cambiamento di rotta e una veloce transizione entro il 2030 è infatti ritenuto come l’unico modo per evitare catastrofici danni causati dal cambiamento climatico. Earth Strike e Fridays for Future si prefiggono di continuare la mobilitazione fino a che le loro richieste non verranno accettate" concludono.