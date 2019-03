Lunardi (M5S) incontra la cittadinanza

lunedì, 11 marzo 2019, 11:25

Il candidato sindaco Simone Lunardi incontra la cittadinanza presso il Frantoio Sociale del Compitese via di Tiglio 609/a Pieve di Compito, martedì 12 ore 21, per discutere delle proposte programmatiche.



"In un momento in cui il centro-sinistra ed il centro-destra si pungolano sulla carta stampata - si legge nella nota -, noi del Movimento 5 Stelle ci occupiamo di indicare proposte concrete, puntuali e fattibili".