Lunedì 1 aprile con "Taranta on the road" ad Artè parte una mini rassegna cinematografica sui diritti

venerdì, 29 marzo 2019, 12:00

Una mini rassegna cinematografica per riflettere su accoglienza intesa come relazione, lotta allo stigma e al rispetto dei diritti e solidarietà come orientamento dell'azione. La propongono il Comune di Capannori e l'Osservatorio per la Pace di Capannori in collaborazione con il Cineforum Ezechiele 25,15. Tre sono gli appuntamenti in programma, che si terranno tutti al cinema Artè con inizio alle ore ore 21 e con ingresso gratuito. Lunedì 1° aprile sarà proiettato "Taranta on the Road" di Salvatore Allocca, road movie che vede protagonisti Amira e Tarek, due profughi tunisini in fuga sulle coste pugliesi. Lunedì 6 maggio sarà la volta di "Pride" di Matthew Warchus e lunedì 20 maggio di "Ti porto io" di Chris Karcher e Terry Parish.