Manifestazione per la salvaguardia dell'Ambiente 15 marzo a Lucca, PSI di Lucca: “Sensibilizziamoci al tema universale”

Altre notizie brevi

giovedì, 14 marzo 2019, 19:07

Pagamento Cosap: la prima rata va saldata entro il 15 aprile. Lo comunica l'amministrazione comunale, che, scusandosi per il disguido, avvisa gli esercizi commerciali che, diversamente da quanto riportato sui bollettini ricevuti nei giorni scorsi, la prima scadenza è il 15 aprile e non il 15 marzo.

giovedì, 14 marzo 2019, 17:38

Giovedì 21 marzo prenderà il via D2-Donne al Quadrato, il percorso di educazione finanziaria gratuito dedicato alle donne, nella città di Lucca.

giovedì, 14 marzo 2019, 16:50

Sabato 30 e domenica 31 marzo si terrà in tutta Italia e in particolare a Lucca la 38^ GIORNATA NAZIONALE dell'UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). Quest'anno questo importante appuntamento, ha come slogan "Un'occasione di felicità. Con il tuo aiuto lo sarà per tutti!".

giovedì, 14 marzo 2019, 14:37

Sabato 16 marzo il Movimento 5 Stelle inizia la campagna elettorale per le europee con tutti i portavoce, gli attivisti e i simpatizzanti. La giornata culmina a Lucca con un pranzo alle ore 13,30."Una data - è scritto in una nota del M5S - che ufficializza l'inizio delle campagne elettorali,...

giovedì, 14 marzo 2019, 13:04

Fattori ambientali e modalità di vita sono elementi determinanti che condizionano lo stato di salute della popolazione. Di questo si parlerà nel terzo incontro inserito nell'ambito del progetto “Agorà della Scienza” promosso dall’associazione Amici dell’Agorà e dalla biblioteca civica, in programma sabato 16 marzo alle 17.30 nell’auditorium di piazza dei Servi.

giovedì, 14 marzo 2019, 12:19

Ci sarà anche l'associazione "Sinistra con" alle manifestazioni in programma domani (venerdì 15 marzo) a Lucca, per lo sciopero mondiale per il futuro lanciato, in tutto il Pianeta, dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg.

giovedì, 14 marzo 2019, 10:59

Sabato 23 marzo, alle ore 17,00, si svolgerà il secondo appuntamento della rassegna Pomeriggi in Biblioteca, un ciclo di incontri con l'autore organizzato nell'ambito del Progetto Biblioteca della Scuola Media Carlo del Prete. Durante l'incontro, che si svolgerà eccezionalmente presso la libreria Lucca Libri, verrà presentato il libro di Marco...

giovedì, 14 marzo 2019, 09:23

Acque SpA comunica che, a causa di un corso di formazione del personale, martedì 12 marzo, il PuntoAcque di Capannori (via Cardinale Pacini 5) non effettuerà alcun servizio al pubblico.

giovedì, 14 marzo 2019, 09:02

Sabato 16 marzo, alle 15.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca, si svolgerà una conferenza a cura di Alessandra Sani, che ci parlerà delle fioriture precoci nella flora spontanea.Durante il pomeriggio ci sarà anche la presentazione del libro "Grandi Giardiniere d'Italia" di Nicoletta Campanella, in cui...

mercoledì, 13 marzo 2019, 22:03

Dal 16 al 20 maggio quattro cittadini di Lucca potranno essere ospiti degli amici di Colmar. Questa è un'ottima occasione di poter visitare Colmar e l'Alsazia in primavera.