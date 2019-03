"Percorsi d'arte a Lucca" CartAnziani 2019: il centro storico di Lucca e i borghi del contado

Altre notizie brevi

lunedì, 25 marzo 2019, 12:08

“La Camera - dichiara l'onorevole Riccardo Zucconi - ha approvato il decreto-legge sul reddito di cittadinanza sul quale rimangono intatte le nostre critiche sia di principio che di concreta attuazione. Per questo, ho deciso di sottoscrivere due importanti atti relativi ad altrettanto importanti aspetti della legge.

domenica, 24 marzo 2019, 10:22

“Vogliamo una scuola che abbia insegnanti stabili e avvieremo perciò al più presto le procedure per il loro reclutamento stabile” e “In questo momento abbiamo la necessità di stabilizzare i nostri docenti e quindi abbiamo avviato con l’ultima legge finanziaria i presupposti per avviare in tempi anche veloci le procedure...

sabato, 23 marzo 2019, 17:01

Prosegue la campagna d'ascolto "Idee in Movimento" del candidato sindaco del Centrodestra, Salvadore Bartolomei. Ecco le date e i luoghi di ritrovo programmati da lunedì a venerdì:

venerdì, 22 marzo 2019, 23:23

Martedì 26 marzo le attività dell’Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Lucca, saranno erogate dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in Via Vittorio Veneto, di fronte a Corte Campana (Camera di Commercio).

venerdì, 22 marzo 2019, 23:16

Tornano a grande richiesta le visite guidate all'interno dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano. La Fondazione Tobino ha quindi deciso di inserire una data straordinaria, domenica 31 marzo, per permettere a tutti di poter visitare l'intera struttura di Maggiano. La partenza dei gruppi accompagnati da guide è prevista alle ore: 9.00...

venerdì, 22 marzo 2019, 17:31

Sabato 23 marzo alle ore 21:15 al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” la Compagnia I Pinguini di Firenze andrà in scena con lo spettacolo “La colpa è del giardino” commedia di Edward Albee.

venerdì, 22 marzo 2019, 17:08

Dal primo maggio il buono cartaceo per l’acquisto di prodotti destinati a celiaci non potrà più essere utilizzato e sarà sostituito, in base al progetto di dematerializzazione promosso dalla Regione Toscana, da un cosiddetto “codice celiachia” che, presentato assieme alla tessera sanitaria, permetterà l’acquisto di prodotti alimentari specifici.Per avere tale...

venerdì, 22 marzo 2019, 14:32

«Sui farmaci il Tar toscano boccia le forzature che la giunta regionale tenta di imporre e fa cadere i divieto di utilizzare prodotti biologici diversi da quelli aggiudicati secondo quanto era invece contenuto nella delibera 194 del 26 febbraio 2018 avente oggetto Percorso gestione ordini di farmaci e relativo allegato.

venerdì, 22 marzo 2019, 13:59

Dal 1 aprile presso lo studio Baby doctor della dottoressa Alessia Bertocchini si terrà un ciclo di incontri gratuito sulla genitorialità. Gli incontri sono aperti a chi sta progettando una gravidanza e ai neo genitori. Saranno esplorati i vissuti psicologici che vive la coppia nella transizione alla genitorialità in tutti...

venerdì, 22 marzo 2019, 13:20

"Il volontariato in Toscana ha sempre avuto un ruolo anticipatore nell'offrire risposte ai bisogni delle comunità". Così Dimitri Bettini, Presidente Anpas Toscana, Alberto Corsinovi, Presidente Misericordie della Toscana e Pasquale Morano, Direttore CRI Toscana.