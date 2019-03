Piscina riabilitativa al Campo di Marte, Barsanti (CasaPound): "Un passo avanti sia per Lucca che per le famiglie lucchesi"

giovedì, 7 marzo 2019, 15:24

Il Consiglio comunale ha approvato, senza i voti del centrodestra, la mozione per attrezzature e strumenti riabilitativi al Campi di Marte, comprese palestre e la piscina terapeutica, proposta dall'associazione "Vengo anch'io" Astrolabio. Per il consigliere di CasaPound, che ha votato la mozione della maggioranza, un passo avanti verso le esigenze delle famiglie lucchesi e per la destinazione socio-sanitaria del vecchio ospedale.

"Il Consiglio comunale - dichiara Barsanti in una nota - ha saputo raccogliere delle esigenze molto importanti emerse dai cittadini: dotare il Campo di Marte di strumenti e attrezzature per costituire un polo riabilitativo, che vada incontro alle esigenze delle famiglie in ordine alla riabilitazione psicomotoria, ai problemi legati alla disabilità o a quelli di chiunque sia temporaneamente bisognoso di cure riabilitative. Un servizio essenziale che a Lucca manca, e che vede le famiglie costrette a spostarsi a Barga o a rivolgersi a privati".

"A supporto di queste esigenze - prosegue il consigliere di CasaPound - un'associazione ha raccolto più di 5000 firme, dimostrando come dal basso vi fosse bisogno di queste strutture, che rispondono ad un bisogno non circoscritto al solo Comune di Lucca, bensì ai cittadini dell'intera Piana. Nonostante fosse una mozione della maggioranza, avevo chiesto ai capigruppo di discuterla il prima possibile dopo che, anche nel Consiglio straordinario sulla sanità, erano emerse le stesse richieste dagli addetti ai lavori".

"Di fronte ad esigenze così importanti - conclude la nota - e a richieste di interesse generale emerse dalla cittadinanza, le differenze politiche e le strumentalizzazioni dovrebbero passare in secondo piano. Per questo, e perché ritengo che il testo approvato ieri sera sia un importante mattone posato a favore del mantenimento della funzione socio-sanitaria del Campo di Marte, ho votato a favore".