Pranzo del Movimento 5 Stelle per le europee

giovedì, 14 marzo 2019, 14:37

Sabato 16 marzo il Movimento 5 Stelle inizia la campagna elettorale per le europee con tutti i portavoce, gli attivisti e i simpatizzanti. La giornata culmina a Lucca con un pranzo alle ore 13,30.

"Una data - è scritto in una nota del M5S - che ufficializza l'inizio delle campagne elettorali, quella Europea e quella dei Comuni al voto. Ma soprattutto un evento che lascia un altro segno positivo nella storia e nel ricordo del Movimento 5 Stelle della nostra Provincia. Alle ore 9,30 una delegazione Pentastellata composta dai Portavoce al Senato Bottici e Ferrara, dalla portavoce alla Camera Vizzini (in forze per impegni parlamentari), dai Portavoce in Regione Giannarelli e Bianchi e dal Portavoce in Comune di Lucca Bindocci, è in visita alla struttura scolastica Civitali-Paladini per conoscere e verificare lo stato del plesso scolastico a distanza di diversi mesi dall'attenzione mediatica suscitata dallo spostamento in container degli studenti.La stessa delegazione si incontra alle ore 11,30 con alcune associazioni di categoria per conoscerne l'operato, le proposte e le esigenze. Alle ore 13,00 pranzo. Qui ci siamo tutti, portavoce, attivisti e simpatizzanti insieme, noi autori comuni, di quel grande miracolo che ci ha portato a governare l'Italia. Ovviamente, coscienti che non possiamo fermarci qui, anzi che la salita incessante e pericolosa che abbiamo intrapreso 9 mesi fa è appena iniziata. C'è così tanto da fare che potremmo scordarci il sonno. Però, per stare più facilmente svegli la notte e pensare e lavorare per il bene dei cittadini, ci vogliono tante stelle che ci illuminano, sostengono e guidano. Ogni attivista è una di queste stelle, da quando 10 anni fa questo cammino è iniziato. Non conta tanto se la propria stella è stata tra le prime o è tra le ultime del firmamento, conta che ci sia sempre e comunque. Tutta questa ricchezza umana, sociale e solo in ultimo, politica, che uniti, rappresentiamo, va poi fatta conoscere costantemente al mondo altrimenti serve a ben poco. Al termine del pranzo, con portavoce, attivisti e simpatizzanti, ci rechiamo al vicino gazebo, allestito in Via Fillungo. Qui, possiamo passare dalle origini al futuro del Movimento, distribuendo alla cittadinanza volantini, spiegazioni e consigli, ma soprattutto quello che ci ha distinto da tutti gli altri ossia lo spirito guerriero 5 stelle. Per partecipare al pranzo tel. 3389246535".