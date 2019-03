Primarie PD, Circolo Centro Storico PD: "E' importante che almeno una parte delle persone che hanno votato si iscriva al PD"

mercoledì, 13 marzo 2019, 14:18

"Domenica 3 Marzo più di 600 cittadini sono venuti nella sede di Piazza S.Francesco per contribuire a determinare la scelta del nuovo Segretario Nazionale del PD - rende noto con un breve comunicato il Circolo Centro Storico PD -. E' stata, indubbiamente, una bella giornata, non solo per il Circolo Centro Storico del PD. E' importante, adesso, che almeno una parte di queste persone compia un passo in più, iscrivendosi al PD per contribuire a portare aria nuova e idee nuove e per determinarne le scelte politiche in un momento molto delicato per il nostro Paese. Sabato 16 Marzo, dalle ore 15.30 alle ore 19, la sede del Circolo sarà aperta per chi vorrà rinnovare l'adesione e per chi vorrà iscriversi per la prima volta" conclude il Circolo Centro Storico PD.