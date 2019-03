Primo appuntamento agonistico della stagione per l’atleta Stefano Gori

venerdì, 22 marzo 2019, 10:21

Il prossimo fine settimana, sabato 23 e domenica 24 marzo, sarà il primo appuntamento agonistico della stagione per l’atleta Stefano Gori che vestirà i colori del Gruppo sportivo GSH Sempione 82, per i Campionati Italiani FISPES organizzati dal C.I.P. presso il palazzetto Indoor di Ancona. Stefano Gori si cimenterà nelle gare dei 60, 200 e 400 metri. La domenica gareggerà per la Coppa Italia nel lancio del disco e del peso. Sarà una due giorni molto impegnativa per Gori che risente della lunga stagione invernale , egli inoltre è consapevole di scendere in pista con atleti molto agguerriti e preparati, ma non per questo Stefano come fa di solito non lascerà nulla d’intentato, mettendoci cuore e anima per raggiungere il massimo risultato. Con lui la sua guida e preparatore atletico Francesco Niccoli della Virtus di Lucca. Un grande in bocca al lupo all’instancabile atleta Stefano Gori.