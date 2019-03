Pubblico Condotto, il Consorzio invita gli altri Enti ad un’iniziativa comune

mercoledì, 13 marzo 2019, 14:06

“L’eccessiva altezza del livello e, in alcuni casi, anche la velocità dell’acqua, funzionali alle centraline idroelettriche presenti, stanno creando problemi significativi per la manutenzione del Pubblico Condotto e per la tenuta delle sponde in muratura di questa importantissima arteria idraulica, in particolare nell’area a nord del Centro storico di Lucca. Criticità, tra l’altro, da tempo evidenziate dai cittadini della zona. Per questo, invitiamo tutti gli Enti interessati ad un’iniziativa comune, al fine urgente di condividere ogni accorgimento possibile, utile alla risoluzione di questa problematica: per la sicurezza idraulica del territorio”.

Il presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, invita a un tavolo di lavoro comune il Genio Civile, la Provincia e il Comune di Lucca, per il livello dell’acqua nel Pubblico Condotto.

“Agli Enti preposti vogliamo segnalare che l’eccessivo livello e velocità dello scorrimento, da tempo registrati, stanno creando sempre maggiori criticità per l’effettuazione della manutenzione che il Consorzio realizza ogni anno sul canale, e per la tenuta stessa delle sponde in muratura e dell’infrastruttura – sottolinea Ridolfi - Occorre quindi pensare ad azioni concrete, volte alla riduzione, appunto, di livello e velocità”.